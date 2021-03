Em época de “exames”, brilham os mais novos

Enquanto as Ligas ganham fôlego para o que resta até maio, como é o caso concreto da portuguesa, com a jornada final a ter lugar a 19 de maio e num altura em que, com 10 para serem jogadas o Sporting mantém a liderança, com uma dezena de pontos de vantagem sobre o FC Porto (resultado de 20 vitórias e quatro empates – único emblema dos campeonatos mais badalados que continua invicto), mas com a luta pelos lugares de Champions cada vez mais interessante, por força da considerável melhoria do Benfica, o futebol não tem descanso e estamos, passe a expressão, em época de “exames” dos mais variados selecionados rumo à fase final do Mundial do ano que vem, na Europa e na Ásia – na América do Sul a pandemia adiou os jogos -, da fase rumo às decisões do Europeu de sub-21, mas também do CAN, em África.

No que diz respeito a Portugal, as coisas até começaram bem, pois tiveram lugar triunfos nos confrontos com Azerbaijão (selecionado principal) e Croácia (formação mais jovem), como se adivinhava, mas enquanto o grupo liderado por Fernando Santos terá tido o desempenho mais cinzento do consulado do reputado treinador, a equipa orientada por Rui Jorge merecia melhor desfecho – duas vitórias pela diferença mínima, a dos AA com um autogolo (!!!), a dos jovens com belo golo do portista Fábio Vieira – e abriu caminho rumo à fase final da competição.

O que quer dizer, tão só, que caso o grupo que tem CR7 (pelo que se viu o que se passa na Juventus teve reflexo na exibição) como capitão, não melhora consideravelmente a produção na noite de amanhã, em Belgrado, frente à Sérvia, o selecionado pode ter um percalço e começar a fazer contas desde já, o que iria em sentido contrário aquilo que o próprio selecionador deseja (sonha ser campeão mundial), mas também é bem verdade que qualidade não falta a este grupo para reverter o tal desempenho em Turim, que deixou muita gente (se calhar precipitadamente) descrente.

Já a situação dos sub-21 é bem diferente. A equipa teve desempenho altamente positivo, podia, e devia, ter conseguido um resultado mais colorido, pois foram várias as situações de golo, o rendimento de alguns dos jovens foi muito interessante, até dos estreantes Tiago Tomás e Francisco Conceição, e frente à Inglaterra, na noite deste domingo, aquilo que se espera é que a equipa esteja ao nível do jogo inaugural, pois a acontecer o apuramento para os jogos que dão acesso ao título (inédito na história desta equipa) fica consumado. Por isso, nesta época de “exames”… o brilho é pertença dos mais jovens.

REGRESSA O FANTÁSTICO SOM DOS MOTORES

Melhor era impossível: em dose dupla, regressam no fim de semana os Campeonatos do Mundo de F1 e de Moto GP. O primeiro no Bahrain, Miguel Oliveira no Catar. Duas competições onde houve muitas mudanças, particularmente no que diz respeito a pilotos, especialmente na disciplina automóvel, mas onde, à partida, Lewis Hamilton surge como grande favorito a tornar-se no piloto com mais títulos – soma sete, como Michael Schumacher -, enquanto nas motos o regresso do seis vezes campeão mundial Marc Márquez é ansiosamente desejado, embora para os portugueses o que importa é acompanhar Miguel Oliveira, tido em muitos círculos (a começar por ele) como potencial candidato a conquistar a competição.

Ao comando de uma KTM de fábrica, o piloto de Almada integra um grupo de pilotos com grandes aspirações – Márquez, o campeão em título Joan Mir, Valentino Rossi ou Fabio Quartararo também integram a bolsa de apostas – e têm 19 Grandes Prémios, entre este fim de semana e Valência, a 14 de novembro para o provarem. Para já, no mesmo país onde no próximo ano terá o Mundial de futebol, é dado o pontapé de saída. Este domingo, a partir das 18 horas. Com um português na linha da frente apoiado por milhões de compatriotas.

Na mais excitante competição de automóveis, o arranque também acontece no Médio Oriente e os pilotos terão pela frente 23 corridas, com a derradeira a ter lugar no Abu Dhabi, a 10 de dezembro, com passagem, pelo segundo ano consecutivo, por Portugal, a 2 de maio, desta vez sem público, porque os efeitos da pandemia, infelizmente, continuam aí, mas também pelos abusos verificados no ano passado, surgindo Lewis Hamilton, e a Mercedes, como mais fortes candidatos a reeditarem os êxitos dos últimos anos.

Mesmo assim, com as mudanças verificadas em várias equipas é sempre de esperar a possibilidade de o inglês ter mais oposição do que anteriormente, protagonizada por Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) ou, quem sabe, Daniel Ricciardo, que trocou a Renault pela McLaren… ou até Valtteri Bottas, o fiel escudeiro, de Hamilton. Depois, vamos ver como se comportam os antigos campeões mundiais Sebastian Vettel (que passou da Ferrari para Aston Martin) e Fernando Alonso, que está de regresso, após um par de anos de ausência, para pilotar o novo Alpine. Mas este também é o ano dos estreantes: Mick Schumacher e Nikita Mazepin (Haas) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). E há também Carlos Sainz (da McLaren para a Ferrari) e Sergio Pérez (agora na Red Bull). Este domingo, no Circuito de Sakhir, a partir das 16 horas o “circo” está de volta. Ou, se se quiser, o fantástico roncar dos motores!