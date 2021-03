Sessão de Cinema: “Luz da Minha Vida”

Nascido em 1975, na cidade de Falmouth, Massachussets, Casey Affleck (irmão mais novo de Ben Affleck) é um ator que se foi afirmando de modo discreto, mas intenso. Há nele um misto de versatilidade dramática e contenção emocional que, em 2017, graças à sua composição em “Manchester By the Sea”, lhe valeu um Óscar na categoria de melhor actor.

Depois dessa distinção, Affleck surgiu em títulos como “História de um Fantasma” (2017), uma fábula de terror, e “O Cavalheiro com Arma” (2018), uma aventura plena de humor, ambos dirigidos por David Lowery. Logo depois, envolveu-se num projecto eminentemente pessoal: “Luz da Minha Vida” (2019) é o resultado do seu trabalho na tripla função de intérprete, argumentista e realizador.

Obviamente sem qualquer relação com a conjuntura sanitária que estamos a viver, o certo é que, através da sua ambiência de ficção científica, “Luz da Minha Vida” possui uma curiosa energia simbólica. Isto porque se trata de uma odisseia vivida na sequência de uma pandemia que dizimou a maior parte da população feminina. Affleck interpreta um homem que tenta, por todos os meios, proteger a sua filha, com ela vivendo uma saga que tem tanto de epopeia natural como de reflexão interior.

Para lá do trabalho metódico de Affleck, a jovem Anna Pniowsky, no papel da filha, revela-se um caso invulgar de maturidade e subtileza. Estreado em finais de 2019, “Luz da Minha Vida” é um daqueles filmes que, apesar do prestígio da sua figura central, não conseguiu obter a visibilidade que merecia — está agora disponível numa plataforma de streaming.

