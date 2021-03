A vida difícil do DVD

Em tempos de pandemia, que está a acontecer no mercado do DVD? Muito pouco, convenhamos. Com a proliferação das plataformas de streaming, a situação já antes era difícil e não parece que um novo “boom” do DVD possa estar a acontecer…

Ainda assim, não estamos perante o vazio total. Por exemplo: a Midas Filmes lançou recentemente uma monumental e fascinante série de Mark Cousins [trailer], “As Mulheres Fazem Cinema!”; por sua vez, a Leopardo Filmes acrescentou ao seu catálogo uma magnífica cópia restaurada do clássico “O Carteirista” (1959), de Robert Bresson, e duas caixas, uma com sete títulos de Akira Kurosawa, outra com quatro de François Ozon.

São, sobretudo, expressões de um princípio, de uma só vez comercial e cultural, que importa não banalizar. Ou seja: a defesa e divulgação do património cinematográfico.

Ao mesmo tempo, vale a pena recordar que o mercado global do DVD (e, nesse aspecto, felizmente, Portugal não é excepção) tem multiplicado as edições de fundamentais referências clássicas. Com duas componentes que estão longe de ser secundárias: em primeiro lugar, uma significativa maioria de cópias restauradas de excelente qualidade; depois, em alguns casos, a inclusão de preciosos extras que ajudam a contextualizar cada filme no seu universo de produção.

Nesse aspecto, o DVD continua a apresentar uma vantagem em relação a algumas (não todas) plataformas virtuais: os filmes lançados vão ajudando a construir uma perspectiva histórica da própria evolução do cinema, nessa medida podendo despertar o interesse de cada espectador no sentido de alargar a sua descoberta (do mesmo cineasta, de uma determinda época, de uma tendência artística, etc.).

O DVD possui, assim, com toda a legitimidade, um lugar muito próprio na dinâmica de consumo do cinema. Não é (não tem que ser) maioritário, mas desempenha um significativo papel de difusão e conhecimento.