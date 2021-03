Cristiano Ronaldo deve um pedido de desculpas ao País

Estava perfeitamente convencido que depois do insólito, surpreendente e inqualificável episódio protagonizado por Cristiano Ronaldo em Belgrado, o de ter atirado ao solo a braçadeira de capitão de equipa da seleção de Portugal (não a braçadeira de capitão da Juventus, seu atual clube), na noite do último sábado, que o mais renomado futebolista português de todos os tempos (é a minha opinião e não a altero só por causa desta cena novelística) estaria na tarde de ontem, véspera do jogo com o Luxemburgo, humildemente, a assumir o seu destempero, pedindo desculpa a todos aqueles que o idolatram e nutrem por ele admiração sem fim – há uns quantos que não o suportam, mas a maioria não lhe regateia aquilo que vale.

Enganei-me redondamente: CR7 ficou fechado na sua habitual concha e a exemplo de dezenas de outras CI – antes e depois dos jogos de Portugal – não compareceu, deixando para outros o tecer de loas, concretamente o selecionador, Fernando Santos, e um dos seus companheiros, Rúben Neves, que está longe de ser uma das principais figuras do selecionado, embora produza futebol suficiente para representar a mais importante equipa do espaço nacional.

Com a maior das tranquilidades, consigo separar as águas: Cristiano Ronaldo é enorme. Só mesmo Messi se lhe compara. Os títulos individuais e coletivos conquistados, confirmam-no em absoluto. Os 770 golos que marcou até agora, e que fazem dele o maior goleador da história do futebol, também. Logo, quanto maior o estatuto, maior a responsabilidade. E enquanto por cá andar – e que seja por muito mais épocas -, CR7 terá sempre lugar destacado no Olimpo do jogo. Porém, aquilo que o capitão de Portugal fez em Belgrado, não merece aprovação da minha parte, mas um forte reparo. Que o futebolista podia, e devia, ter reparado, com um pedido de desculpas! Ao País!

São muitos os que não comungam da minha opinião, mas há muitos outros que olham para o que se passou com critica. A braçadeira de capitão, seja lá de que equipa ou modalidade for, não é um simples adereço. É sinónimo de liderança, prestígio, classe, de representatividade de um grupo de outros cidadãos. Como a camisola, o hino ou a bandeira, segundo o meu entendimento. Porque foi isso que me ensinaram (a mim e a tantos milhões) numa Escola que hoje não existe, valores que muitos não aceitam e deviam aceitar. E não é necessário ser-se seguidista. Aceito que CR7 teve um ato irrefletido, aceito que não tenha atirado a braçadeira com intenção, mas nada melhor do que dar a cara e acabar com as dúvidas. Perdendo, assim, a possibilidade de continuar a ser ainda mais idolatrado. Porque dar a cara não seria cobardia, tão só ter a humildade de reconhecer que errou!

SELEÇÃO DE SUB-21 EM GRANDE

Entretanto, depois do desfecho de Belgrado, onde Portugal foi espoliado de um golo limpo e detonou a criticada atitude do capitão de equipa – inacreditável que a FIFA gaste milhões e milhões e nos jogos de apuramento para o Mundial não tenha VAR, muito menos a tecnologia da linha de golo, material que tinha evitado a perda de dois pontos aos lusos -, a equipa prossegue a campanha mundialista com novo jogo, agora no Luxemburgo, frente ao selecionado da nação, que vem de um surpreendente triunfo na Rep. Irlanda. Fernando Santos deixou perceber que a sua equipa está avisada. Ainda bem, pois os últimos desempenhos levantam uma série de interrogações, que nem deviam colocar-se tal a qualidade dos futebolistas portugueses.

Já a seleção de sub-21 prossegue, com brilho, a sua caminhada rumo à fase a eliminar do respetivo Europeu, depois das indiscutíveis vitórias frente a Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0). Amanhã, o grupo liderado por Rui Jorge encerra a fase de grupos frente à Suíça. Um ponto, no mínimo (até pode perder desde que o triunfo no Inglaterra-Croácia sorria aos ingleses), garante a passagem da equipa aos quatros de final, mas mantendo o ritmo competitivo evidenciado até agora seria uma enorme surpresa se Portugal não triunfasse. Os suíços merecem todo o respeito, mas esta equipa nacional é muito melhor.

OLIVEIRA SEM PNEUS, HAMILTON NÃO PERDOA

O Médio Oriente acolheu o início dos Mundiais de Moto GP e de F1. No Catar, Miguel Oliveira e a sua KTM tiveram um fim de semana terrível, pois as condições atmosféricas e a qualidade dos pneus (revelação do piloto de Almada) retiraram-lhe todas as possibilidades de começar o campeonato num patamar semelhante ao do final da temporada passada. Daí que não tenha conseguido melhor do 15.º lugar na “grelha” e o 13.º no final, sorrindo a vitória a Maverick Viñales. E porque a próxima corrida será no mesmo circuito catari, não se esperam grandes melhorias, mas fica a promessa de que na Europa tudo será diferente para… muito melhor.

No Bahrain, depois de dois dias completamente dominados por Max Verstappen, em Red Bull, na hora da verdade… a vitória, 96.ª da carreira, foi para Lewis Hamilton. Triunfo complicado, apenas decidido nas derradeiras quatro voltas, mas onde o Mercedes levou a melhor, também porque o jovem holandês cometeu um erro de condução quando conseguiu recuperar o primeiro lugar. Uma coisa é certa: pelo que se viu nesta corrida, a formação alemã e a Red Bull parecem estar um passo à frente dos restantes, embora a McLaren tenha provado que no Bahrain foi a melhor formação do segundo pelotão. O que quer dizer, preto no branco, que a Ferrari vai ter muito que penar!