Leão derrapa, dragão não perdoa

Quando a 2 de abril se iniciou a 25.ª jornada da Liga, portanto a nove do termo da competição, o Sporting, que a lidera, isolado, desde 2 de novembro (data do encerramento da ronda número, na altura com um ponto de avanço sobre o Benfica), continuava a ser o principal favorito à conquista do título, por força dos 10 pontos de vantagem sobre o segundo da tabela, o campeão em título FC Porto. Hoje, passados apenas 21 dias sobre o segundo dia de abril, os leões continuam na liderança, mas a sua vantagem sobre os dragões baixou, drasticamente, para apenas quatro de vantagem e as contas já não são mesmas – como medida preventiva, pois já vi coisas de mais em futebol, sempre aqui defendi que a equipa de Rúben Amorim passou desde o início de época de candidato a principal favorito, mas como futebol não é matemática e matematicamente a situação ainda não estava arrumada… Confirma-se!

Com três empates nos últimos quatro jogos, frente a equipas, com todo o respeito, de outro patamar competitivo, como são Moreirense, Famalicão e uma B-SAD, que nada tem a ver com o enorme Belenenses, das Salésias e do Restelo, a derrapagem dos leões é indiscutível. E por muito que Rúben Amorim defenda que o pior Sporting soma 21 vitórias e 7 empates e não perdeu, o certo é que o emblema até pode chegar ao final da temporada sem qualquer desaire e não ser campeão. Que era o que se lhe exigia, pelo avanço conquistado, não tanto pela qualidade do seu jogo, que continua a decair. A verdade, nua e crua, da minha observação, é que o Sporting, particularmente controlador de grande fase da competição, desapareceu. Por quebra de rendimento de alguns futebolistas, também pelas opções do treinador, por estar a dar-se muito mal com esta pressão de ver passar os dias até ao final muito devagar, embora se esteja a jogar mais do que nunca.

No entanto, agora que faltam apenas seis jogos para o encerramento da competição, com o FC Porto cada vez mais perto e a não perdoar perante tanto despiste verde e branco – o Benfica dista 10 pontos e parece complicado chegar lá, até porque a 6 de maio recebe a visita dos portistas… e não podem vencer os dois -, a verdade é que os leões continuam na frente, quatro pontos são quatro pontos, os portistas também têm jogos complicados, mas a tremedeira sportinguista tem sido evidente. E neste 25 de Abril – Viva a Liberdade, sempre!!! – o jogo em Braga será ainda mais capital. E, sem rodeios, é muito por aí que passam as contas do título. Se não perder, o leão continua principal favorito. O pior é se perde…

SUPERLIGA EUROPEIA MORREU À NASCENÇA

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e da recém-criada Superliga Europeia, magnata que fez figura de pobrezinho em defesa de um ideal que se percebia hipócrita – o futebol pode morrer em breve e só nós o podemos salvar, ajudando os clubes com menos posses, foi mais ou menos esta a ideia -, não conseguiu que ninguém se deixasse encantar pela cantilena de transformar o mais popular Desporto mundial numa espécie de NBA, com os milhões (cinco mil… ou mais) de um banco norte-americano, JP Morgan, e, assim, a organização… morreu à nascença.

E até 10 dos outros fundadores puseram pés ao caminho, deixando-o, a ele e ao Barcelona, a pregar no deserto. Não tanto pelas posições ditatoriais da UEFA, reconheça-se, que continua a entender-se, juntamente com a FIFA, dona e senhora do espetáculo, mas muito particularmente pelas posições do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, dos adeptos ingleses e de algumas das figuras do futebol, de Klopp a Guardiola, que levaram United, City, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea a deixarem o comboio logo na primeira estação.

Porém, porque Florentino Pérez continua obstinado no seu desejo de “moralizar” o futebol fazendo com os ricos sejam mais ricos e os outros a colherem as migalhas que eles deixarem, não se pense que o dossier ficou encerrado. Longe disso. Acho mesmo, porque ninguém quer ficar mal no filme – repito: UEFA e FIFA julgam-se donas de clubes e seleções e a força do futebol está nos seus intérpretes e quando eles não querem… não querem! – que as competições europeias terão em breve um novo figurino, diria mesmo mais de acordo com os interesses dos mais poderosos, mas com possibilidade de outros também colherem mais frutos. Aliás, se o problema de Pérez e companhia são muito mais milhões de euros… isso é o que não falta em Nyon e Zurique. Gerados por quem? Pelos clubes, por força da importância dos futebolistas, pois são eles que conquistam os adeptos e os levam, quando não há pandemias, a encher os estádios. Portanto, acredito que em breve teremos novidades… que servirão todas as partes. Acredito…

ADEUS DE MAIA AO SPORTING E OUTRAS DECISÕES

A maior figura da história do voleibol nacional, Miguel Maia, que completa hoje 50 anos – parabéns pela efeméride e pela longevidade na modalidade -, disse adeus ao clube do coração, Sporting, mas vai continua ativo, pois regressa, provavelmente para terminar a carreira, ao clube onde nasceu, a Académica de Espinho, onde vai jogar ao lado do filho mais velho, Guilherme, de 18 anos. Porém, em entrevista ao Record, abre a porta à possibilidade de se tornar candidato à presidência dos leões, reflexo da enorme popularidade e de quanto é querido entre os associados e adeptos do clube. E seria uma boa alternativa? Caso o Sporting não chegue ao título no futebol… prevejo uma acesa discussão eleitoral em março de 2022. Ato eleitoral que poderá ser antecipado se este CD, estrategicamente, se demitir…

Sporting que, juntamente com os outros grandes, entrou na fase decisiva da luta pelos títulos de basquetebol, onde é o principal favorito, e hóquei em patins, onde surge o FC Porto como candidato principal. Na primeira destas modalidades, junto ao lote de candidatos a bicampeã nacional Oliveirense, mas que pode ficar já pelo caminho, pois perdeu o jogo 1 com o Benfica, com os leões a terem a seu favor o fator casa por ter ocupado a primeira posição na fase regular. No hóquei em patins, a vantagem pertence aos dragões, pois dominaram a primeira fase, e a equipa que promete intrometer-se na luta pelo título é o Óquei de Barcelos, onde pontifica o “quarentão” Reinaldo Ventura.

