Coates, o outro capitão de Abril!

Quando o cidadão Sebastián Coates Nión viu a luz do dia, a 7 de outubro de 1990, na bela Montevideo, capital de um Uruguai campeão do mundo de futebol em 1930 (em casa, na estreia da competição) e 1950 (no Brasil), não fazia ideia nenhuma de que viria a ser futebolista, um ótimo futebolista, e que o Portugal democrático, onde hoje espalha a sua qualidade, já seria “rapaz” a caminho dos 17 anos, muito menos que num 25 de Abril – data mítica, histórica, fundamental na História deste País, mas nem sempre tratada e respeitada como devia passados quase 50 anos -, na sua condição de líder da equipa sportinguista, podia, por força do seu desempenho em Braga, neste domingo, ser visto como um outro capitão de abril. De verde e branco equipado.

Coates chegou ao Sporting a meio da época 2015/16, emprestado pelos ingleses do Sunderland (a quem os leões comprariam o passe em 17/18), depois de ter nascido para o futebol no Nacional, de Montevideo, que representou durante cinco épocas, e vestido a camisola de Liverpool, na sua primeira experiência na Europa. Desse Sporting, então treinado por Jorge Jesus e que terminaria a Liga na 2.ª posição, a dois pontos do Benfica, naquele que foi um dos mais renhidos campeonatos dos últimos anos – desde 2008/09 que o clube não ocupava tal posição, conseguida por equipa treinada por Paulo Bento -, restam apenas três futebolistas: o uruguaio, João Pereira, que regressou em fevereiro, e João Mário, que está emprestado pelo Inter. Como mudou o futebol leonino em meia-dúzia de anos… Hoje, 235 jogos e 23 golos apontados depois (os 7 golos apontados esta época são máximo de carreira), o defesa central capitaneia a equipa que mais próxima está de conquistar a Liga, o que a confirmar-se, depois do empate portista em Moreira de Cónegos, coloca ponto final num jejum de 19 anos.

Para que esse dia de felicidade leonina se confirme faltam apenas mais cinco “batalhas” e a mais recente foi ultrapassada de forma épica em Braga onde, liderada pelo seu capitão, a equipa soube vencer todas as adversidades, a primeira das quais ter jogado a partir do minuto 18 com menos um elemento, por força da expulsão de Gonçalo Inácio, a que deve juntar-se o potencial da equipa minhota. Porém, com Coates na defesa do “castelo”, auxiliado, outra vez, pelo Adán que tantas vezes tem brilhado, mas falhou frente à B-SAD, e restantes parceiros, mais um golo, que se julgava impossível, do suspeito do costume, Matheus Nunes, que já havia feito o mesmo frente ao Benfica, a conquista desses três pontos recoloca, de novo e com mais segurança, a equipa no caminho do Marquês de Pombal.

Comparar Seba Coates a quem nos deu a Liberdade é só uma forma, em jeito de homenagem ao futebolista, de o colocar no patamar de excelência a que tem direito. Como os Capitães de Abril, o futebolista fica na história leonina com a exibição altamente qualificada que produziu em Braga com forte contributo no provável adeus a tempos muito complicados, em termos de resultados na mais importante prova interna, que o clube de Alvalade vive desde o início do século. Portugal esperou 47 anos para se libertar; o Sporting está a cinco escassas jornadas de voltar a ser feliz 19 anos depois.

NOITE INACREDITÁVEL EM MOREIRA DE CÓNEGOS

Esta jornada da Liga tem mais que contar, infelizmente pelos piores motivos, pois dentro e fora do relvado em Moreira de Cónegos escreveu-se mais uma noite que deve merecer a reflexão de todos os que têm no futebol a sua forma de subsistência, seja qual for a forma. O jogo entre Moreirense e FC Porto foi nervoso, dinâmico, com desempenho meritório das duas equipas, com os portistas mais dominadores e a expressarem individualmente a qualidade de muitos dos seus elementos, e a merecerem a vitória que os voltaria a manter a quatro pontos do Sporting. Porém, e não há outra forma de o referir, a arbitragem não deixou.

Hugo Miguel, o árbitro, que expulsou Sérgio Conceição – pela quarta vez esta temporada, a exemplo de Rúben Amorim -, incontrolável no seu desespero após o apito final, mas muito particularmente o VAR, António Nobre, colocaram em causa o que é mais nobre: a verdade desportiva. Como é possível em quatro situações credores de castigo máximo só ter assinalada uma? A partir daqui, com tudo desvirtuado, valerá a pena mais algum reparo? O único possível, por demais repetido, continua a não ter eco: se quem vive e gosta de futebol não para tomar uma atitude de fundo e regeneradora, algo de grave poderá acontecer.

Com isto, os portistas foram impedidos de vencer, a luta pelo título parece mais distante, mas descarregar frustrações no corpo de quem estava, tão só, a cumprir a sua missão de informar… É verdade que quem agrediu o repórter de imagem da TVI não é funcionário do FC Porto ou da sua SAD. Só essa atitude é merecedora de repúdio, mas o que mais espanta é que a principal figura dos dragões, Pinto da Costa, dirigente com experiência, sabedoria e capacidade para travar a situação, nada tenha feito. Daí que a inacreditável noite de Moreira de Cónegos tenha passado todos os limites e feito regressar o que de pior tem o futebol!

