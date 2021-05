A decisão da Taça… antes das decisões do Euro

Pode a final da Taça de Portugal ofuscar as escolhas de Fernando Santos para a fase final do Campeonato da Europa, competição onde a Seleção defende o título conquistado, em França, vai para cinco anos? É evidente que não! Cada coisa no seu lugar, até porque depois de concluída a segunda mais importante prova do calendário luso… ainda teremos futebol profissional. Sim, a II Liga também termina este sábado – o Estoril desde há muito que garantiu o título -, mas faltam os dois jogos que determinarão qual a tabela da próxima época no escalão principal, decisão entre Rio Ave e Vizela ou Arouca, tudo apontando que seja o segundo emblema a discutir a promoção com os vilacondenses.

Assim sendo, a final de Coimbra, entre duas formações que muito prometeram no início da temporada e, cada qual à sua medida, não deixaram de desiludir: Benfica, que investiu 100 milhões de euros no reforço do plantel, fez regressar à Luz o treinador Jorge Jesus (campeão pelos encarnados em três dos seis anos que ali viveu) e não conseguiu melhor do que o terceiro lugar da tabela, que não lhe vale mais do que a tentativa de chegar à Champions através da 3.ª pré eliminatória; Sporting de Braga, que também viu regressar um antigo técnico, Carlos Carvalhal, construiu um plantel bastante competitivo, chegou à final da Taça da Liga (perdeu para o Sporting), foi deixando a ideia de que podia intrometer-se na luta pelo título, no final não foi além do 4.º posto, a expressivos 21 pontos do primeiro lugar e apenas garantiu a entrada na fase de grupos da Liga Europa.

É com este registo que os dois clubes se apresentam este domingo na final de Coimbra, ao qual se deve juntar que nos três desafios entre ambos no decurso da época, os minhotos venceram na Luz e na meia-final da Taça da Liga, mas em Braga, no mais recente confronto, o triunfo sorriu aos encarnados. A partir daqui o que se pode esperar desta final? No plano puramente futebolístico (nunca se sabe quando o desaire pode determinar alteração no comando técnico), com base naquilo que as duas equipas produziram na fase final da Liga, o Benfica leva vantagem, mesmo que não possa apostar no seu atual 3x5x2, por força do impedimento de Lucas Veríssimo, por ter conseguido uma série de resultados bastante positivos, nos quais se incluiu o conseguido frente ao Sporting, ao passo que os minhotos nos últimos seis jogos apenas somaram uma vitória, três empates e duas derrotas. Mas como se trata de uma decisão, quem sabe se foi estratégia? Mesmo assim, parece-me que a equipa de JJ está em vantagem para conquistar o troféu.

Ainda antes de olhar as escolhas de Portugal para o Europeu, de referir que no último dia o Santa Clara garantiu a posição que lhe permite estar na estreia da Conference Cup (juntamente com o Paços de Ferreira), que Boavista e Portimonense garantiram a manutenção, ao passo que o Rio Ave estará na já referida “liguilla” e o Farense acompanha o Nacional na descida de escalão. Há também o caso de Pote que, mesmo em cima da linha de meta, bateu Seferovic por um golo (23-22) e tornou-se no melhor marcador da competição.

PORTUGAL É SÓ CANDIDATO NO EUROPEU?

O selecionador nacional, Fernando Santos, escolheu os 26 futebolistas (mais três do que é normal quando as competições decorrem dentro da normalidade) para a defesa do Europeu conquistado em França, em 2016, e na verdade, a única grande surpresa, mais por nunca ter sido chamado até agora (aconteceu o mesmo com Renato Sanches na anterior fase final), foi a convocação do melhor marcador da Liga. Tratando-se de um médio, mesmo com um alargado campo de escolhas no setor, os 23 golos apontados por Pote são garantia de uma enorme solução, também pela influência que o jovem futebolista teve na equipa liderada por Rúben Amorim.

Quanto ao resto, nem mesmo a chamada de William Carvalho, as ausências de João Mário e André Gomes ou só terem sido convocados três defesas centrais podem causar espanto. Boa notícia, sim, foi a garantia dada pelo responsável relativamente a Diogo Jota, que se lesionou recentemente na Premier League. Assim como a eleição, por parte dos jornalistas ingleses, de Rúben Dias como o melhor futebolista daquela prova, ou as conquistas das Taças de Itália e de França por parte de Cristiano Ronaldo e de Danilo, respetivamente por Juventus e PSG, a que pode juntar por parte do médio a possibilidade de ainda ser campeão.

Com todo este suplemento adicional de moral, pode Portugal ser apenas entendido como um candidato ao título? Tendo em conta que tem por parceiros de grupo França e Alemanha manda a ponderação que sim, mas tudo somado do lado luso… o importante é mesmo passar a primeira fase, porque a partir daí que ninguém se surpreenda se se repetir a edição anterior. É que esta equipa é formada por futebolistas excecionais e quando em veia… joga um futebol de encantar. Que é aquilo que se deseja entre 11 de junho e 11 de julho.

