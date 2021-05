Portista Manafá não merecia estar no lote de Fernando Santos? 

Depois de uma análise muito resumida no Jornal da Noite, na SIC, logo após Fernando Santos dar conta dos 26 convocados para o Euro, há algumas notas complementares que gostaria de aqui deixar para reflexão.

Não foi surpresa a convocatória de Pedro Gonçalves, embora algumas dúvidas tenham sido levantadas pelo facto de 'Pote' ainda não ter estatuto de 'familiar' nem da Selecção Nacional nem da FPF (12 internacionalizações abaixo dos sub-21).

Como referi no meu comentário televisivo pós-convocatória, seria um escândalo se o melhor marcador do campeonato, médio de ataque, não fosse convocado.

Nem mesmo o facto de Fernando Santos dar muita importância ao 'factor-família' podia concorrer para uma exclusão deste tipo. Fez-se justiça. Um seleccionador também deve ser justo nas suas escolhas e não desprezar, em nenhuma circunstância, elevados níveis de rendimento desportivo.

Se a expectativa em relação a 'Pote' ficou desfeita de acordo com a lógica mais elementar, a segunda nota vai para a meia surpresa da chamada de William Carvalho, que não é titular no Bétis desde pelo menos Dezembro de 2020. 'Meia surpresa' apenas e tão-só porque todos sabemos que Fernando Santos dá muita importância à rodagem da 'família', como é também o caso de João Moutinho, mas este tendo a seu favor o facto de ter sido titular e pedra importante no meio-campo do Wolves.

William Carvalho, uma das muitas 'descobertas' de Aurélio Pereira, foi chamado pela primeira vez à Selecção Nacional por Paulo Bento, mas tornou-se rapidamente num dos alicerces do 'edifício' de Fernando Santos. Nem cerca de 5 meses sem alto rendimento demoveram o seleccionador nacional em integrá-lo no lote de 26 (23+3).

Prescindiu de um quarto central (Pepe, Ricardo Carvalho, Bruno Alves e José Fonte, no Euro 2016) e é interessante verificar que o seleccionador reduziu nos defesas (8 para 7) para aumentar no número de médios (7 para 8) e principalmente no número de avançados (5 para 8).

É um sinal que pode parecer arriscado, perante adversários como a Alemanha e a França, mas a verdade é que seria necessário um grande azar para Pepe, Rúben Dias e José Fonte não darem conta do recado, sabendo ainda que Danilo (principalmente) pode ser para aquela posição um recurso de muito valor - e ainda há Palhinha e William Carvalho. Possibilidades renegadas: Domingos Duarte (Granada), Luís Neto (Sporting) e Rúben Semedo (Olympiakos), que em Março fizera uma rotura de ligamentos.

É importante verificar que caíram do Euro 2016 mais de 40% dos convocados e reconheça-se que este lote de jogadores chamados por Fernando Santos é francamente melhor e mais equilibrado do que há quatro/cinco, talvez com o risco (calculado) e não haver um quarto central de raiz (e de qualidade).

Entre os defesas, há uma grande ausência: a do lateral polivalente do FC Porto, Manafá. À direita ou à esquerda, na Liga ou na Champions, Manafá foi um dos jogadores de maior rendimento da Liga portuguesa. Perdeu para João Cancelo, R. Guerreiro e Nuno Mendes sem grande surpresa, mas o 'factor-família' fez de novo Fernando Santos optar por Nélson Semedo, muito activo no Wolves a partir de Fevereiro. Manafá fez uma época globalmente muito mais completa e é — mesmo não tendo ouvido ainda qualquer alusão a esse facto — um dos maiores injustiçados desta lista, talvez até o maior de todos.

Às vezes é preciso 'cair em graça' e Manafá não é, de facto, um jogador 'popular'.

No meio-campo, para além da inclusão de William Carvalho, a exclusão de Pizzi e também de João Mário.

Com Danilo, Palhinha e Rúben Neves, e ainda João Moutinho e Sérgio Oliveira, como médios puros, William Carvalho talvez fosse dispensável para dar lugar a Pizzi ou mesmo a João Mário.

Não entendeu assim Fernando Santos que, no caso de Pizzi, deu razão a Jorge Jesus.

Pizzi teve importância no Benfica, mas não a importância de um titular absoluto, no entendimento do técnico encarnado. O que levanta, de facto, uma grande questão que o próprio Pizzi deve fazer a si próprio: que mais posso fazer para merecer um lugar (consolidado) no Benfica e na Selecção Nacional? Faço golos, jogo ao meio e à direita, faço a ligação defesa-ataque, mais recuado ou mais perto do ponta-de-lança, que querem que faça mais para justificar um maior estatuto? Boas perguntas, sem dúvida. Será apenas uma questão de menor empatia ou a Pizzi faltar-lhe-á um pouco mais de 'agressividade' (no bom sentido) na questão da personalidade? Talvez seja esse o ponto.

No ataque, foi dado o 'benefício da dúvida' a João Félix, ele que pareceu destinado a não ser totalmente feliz em Madrid, e Nani — agora na MLS com bom rendimento e presença no Euro 2016 (assim como Quaresma e Éder, completamente inadaptado em Moscovo) — terá deixado a Seleção de vez.

Uma última nota para sublinhar a ausência de jogadores do SC Braga na convocatória. Ricardo Horta tirava indiscutivelmente o lugar a quem? A Gonçalo Guedes ou a Rafa? Talvez o peso das camisolas também se faça sentir, para além do peso dos empresários. Já sabemos nestes aspectos para que lado a bola (não) rola.

Seja como for, estes 26 de Fernando Santos" são, agora, "os 26 de Portugal" e é com eles que devemos pensar 'grande', mesmo com adversários respeitáveis, não papões, como a Alemanha e, outra vez, a França.