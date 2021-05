Que futuro para Sérgio Conceição e Jorge Jesus?

Há dois temas a dominar este final de temporada no futebol português – depois da indiscutível conquista da Taça de Portugal por parte do Sp. Braga, conquista muito marcada pelos naturais festejos do bracarense Carlos Carvalhal, o treinador que liderou todo o processo, falta apenas saber se a tabela da Liga se completa com a continuidade do Rio Ave ou o regresso do Arouca -, qualquer deles sem resposta imediata e que dizem respeito a dois reputados técnicos: Sérgio Conceição e Jorge Jesus.

As situações são distintas, mas muito semelhantes: o ainda treinador portista termina contrato e apesar do muito que se vem dizendo, a possibilidade de continuar dragão não deve ser descartada; já o técnico benfiquista tem contrato, mas em muitos círculos não é dada como garantida a sua continuidade. Nessa perspetiva, poderão dois dos maiores clubes nacionais ter novas lideranças na próxima temporada? Objetivamente, porque as coisas estão sempre a mudar, algo me diz que tudo vai continuar igual.

A marca de Sérgio Conceição no FC Porto é impressionante, pois nos quatro anos que leva no comando da equipa conquistou duas Ligas, uma Taça de Portugal e duas Supertaças, sem esquecer as presenças altamente meritórias na Champions, particularmente a mais recente, onde discutiu a conquista do grupo com o City (um dos finalistas), eliminou a Juventus e colocou em causa a continuidade em prova do Chelsea (o outro finalista). Mesmo assim, nem o treinador gosta de toda a gente na estrutura, nem toda a estrutura está de acordo com alguns posicionamentos do técnico, concretamente as recorrentes expulsões e consequentes atitudes. Apostar num equilíbrio que sirva os interesses do FC Porto é a principal tarefa de Pinto da Costa. Daí, manter-se o tabu. E mesmo com a forte possibilidade que tem de poder treinar o Nápoles, não será de descartar até ao último segundo a possibilidade de continuar no Dragão.

Relativamente a JJ, o mais fácil seria escrever-se que está de saída, depois de uma das piores épocas da história do Benfica. Sem títulos, nem glória, nem dinheiro, a verdade é que o técnico tem mais um ano de contrato, já disse que pretende continuar – as suas declarações após o desaire da Taça são bem explicitas -, mas o que se vai sussurrando é que por vontade da maioria dos dirigentes dos encarnados, o treinador devia ser afastado. E esse é, de momento, o principal problema de Luís Filipe Vieira. Depois de ter apostado tudo no regresso do técnico, despedi-lo agora não seria assumir o fracasso, para lá de o clube ter de pagar uma choruda indemnização? Porém, como se vai vendo aquilo e ali, há uma franja razoável de benfiquistas que não para de contestar o presidente recentemente reeleito.

Que solução, então, para o Benfica da nova temporada? O defeso tem tudo para ser um bom parceiro. Preveem-se muitas saídas e ainda mais entradas, dentro de um quadro financeiro razoável depois do despesismo desta época desastrosa, o mais provável é que a cara da equipa seja muito diferente da que nada conquistou – que nenhum adepto se admire que muitos dos mais renomados futebolistas possam estar de saída – e que o treinador seja… Jorge Jesus. A única solução possível para a mudança seria um acordo de cavalheiros levado a cabo pelo técnico. Ora, como este já deixou claro que quer prosseguir o seu trabalho… E, assim, LFV, que apostou tudo no seu regresso, estará debaixo de vários fogos, particularmente se as coisas forem semelhantes às vividas até ao último domingo…

CR7 SEGUE IMPARÁVEL… MESMO DESCONSIDERADO

Vá lá perceber-se porquê, a verdade é que Andrea Pirlo, que ninguém sabe se continuará como treinador da Juventus, decidiu manter CR7 no banco de suplentes todos os minutos do derradeiro jogo da Série A, em Bolonha. Mesmo assim, aquele que continua a ser um dos melhores futebolistas da atualidade tornou-se no melhor marcador da competição, com 29 golos, num total de 38 na época: 36 em Itália, mais 2 por Portugal, mantendo a regra dos últimos anos 12 anos de marcar, pelo menos, 30 golos. Depois de ter sido uma vez o maior goleador da Premier League e três em La Liga, a Série A também ficará com a sua marca.

Quanto ao seu futuro, nada transpira. Apesar de constantemente desconsiderado – o capitão da seleção nacional é o culpado de tudo o que de mal acontece à Juventus -, CR7 tem mais um ano de contrato e, apesar do elevado salário que aufere, o mais provável é que prossiga a carreira em Itália. A não ser que o clube de Turim faça um desconto considerável e, assim, o futebolista possa retornar a Inglaterra ou fazer uma incursão no futebol francês (PSG). Porque, para já, o Sporting é sonho adiado.

CAMPEÕES EM FRANÇA E ESPANHA, MAIS ANDRÉ SILVA

A força do futebol português também se faz sentir ao nível das suas individualidades e no último fim de semana, em França e Espanha, vários futebolistas, alguns deles com presença assegurada na fase final do Europeu, foram determinantes nas conquistas dos títulos por parte de Lille e Atlético Madrid. Entre os gauleses, José Fonte, habitual capitão de equipa, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka ajudaram a colocar um ponto final no domínio do PSG – 7 títulos em 8 épocas, os últimos três consecutivos – e interromperam um jejum que durava desde a temporada 2010/11.

Em Espanha, onde o domínio Real Madrid-Barcelona é expressivo (34 títulos dos merengues, 26 dos catalães), o Atlético Madrid voltou a ser campeão – não vencia desde 13/14 -, liderado pelo controverso Pablo Simeone, equipa onde um dos principais nomes é João Félix, que não jogará assim tanto como se adivinhava, por força da tática imposta pelo responsável. Foi o segundo título do jovem avançado, depois de ter sido campeão pelo Benfica, tendo contribuído com 7 golos em 31 jogos, 14 deles na condição de titular.

Esta foi também a época de consagração de outro internacional português: André Silva. Na Bundesliga, um dos mais competitivos campeonatos europeus, apesar do intenso domínio do Bayern (campeão pela 9.ª vez consecutiva), o ponta de lança conseguiu a melhor época da carreira, somando 28 golos em 32 jogos (sempre como titular) com as cores do Eintracht Frankfurt (ficou a um escasso ponto da Champions) e obtendo o segundo lugar da lista de melhores marcadores, apenas superado pelo fenomenal Lewandowski, que apontou 41 e bateu o recorde, por um remate certeiro, do lendário Gerd Müller.

PS: A exemplo dos desportistas, quem escreve ou opina, pontualmente, necessita retemperar forças. Daí ser necessária uma ligeira pausa. Prometo estar de volta quando se iniciar o Campeonato da Europa. Até lá!