A lei da bala

Das várias coisas surpreendentes que fui ouvindo no último fim-de-semana em Coimbra, no congresso do Chega, retenho esta, já quase no fim do último sermão de André Ventura aos (seus) fiéis: "Talvez um dia uma bala acabe com a minha vida, mas nunca terminará com esta força que é Portugal".

Não é a primeira vez que o líder do Chega usa este tipo de recurso 'bélico' nos seus discursos: já em janeiro, no final da campanha eleitoral para as presidenciais, um dia depois de incidentes que envolveram o arremesso de pedras e outros objetos contra a sua comitiva numa ação em Setúbal, o ouvi dizer que "nem mesmo balas” travariam o seu caminho.

Podia ser uma metáfora, mas é em sentido literal que Ventura o usa. Infeliz, é certo, mas eficaz - para os seus (que vibram com o tom desafiante) e para os outros (que, como eu, perdem tempo a refletir e a escrever sobre o seu significado).

Num país que não tem propriamente um histórico de violência política - ainda que, é verdade, tenha havido um Rei e um Presidente da República assassinados a tiro -, como interpretar este tipo de argumentação mais adequada a um western spaghetti (e estes são bem menos histriónicos do que o líder do Chega) do que a um congresso partidário? Não sei responder.

Podia encolher os ombros, indiferente ao que para muitos será apenas um insensato (e inofensivo?) jogo retórico. Mas não foi precisamente esta retórica (em crescendo de decibéis - o próprio reconhece que grita muito) que pôs André Ventura e o seu partido no mapa político português?

Saí do congresso do Chega com mais perguntas do que com respostas. Mas com esta certeza: Ventura tira-nos do sério, mas é a sério que o devemos levar.

