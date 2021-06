Moedas virtuais como casinos de remediados

A decisão está relacionada com a enorme insegurança e especulação associadas a estes mercados. Boa parte deste controlo à publicidade terá que ver com falsas criptomoedas vendidas em esquemas de pirâmide, nem sequer são verdadeiras moedas virtuais e têm tido muito sucesso nalguns mercados, acabando sempre com o desaparecimento dos investimentos de milhares de pessoas.

Mas mesmo as "verdadeiras" moedas virtuais comportam enormes riscos.

Devo já dizer que posso compreender a importância da tecnologia blockchain, desde que se encontrem soluções viáveis em termos energéticos. Pode ser um instrumento valioso para podermos seguir de forma segura quase tudo o que possa precisar de registo. Desde a origem do peixe que nos vem à mesa ou do leite que bebemos, até aos nossos dados pessoais ou… ao dinheiro.

Tem-se falado muito e com razão dos perigos da raspadinha que pelo seu preço e disponibilidade apela ao jogo nas classes mais desfavorecidas, podendo com grande facilidade levar alguns pobres a ficarem ainda mais dependentes, e isto em nome de financiar uma instituição de solidariedade social.

Pelo que que vou constatando, as moedas virtuais, pela enorme disponibilidade, relativa facilidade de acesso e por culpa de algum jornalismo, estão a tornar-se na raspadinha dos remediados. Vejo mudanças de humor, em alguns dos que me estão próximos, ligadas à subida e descida de determinadas moedas virtuais.

A bolsa já é, por si, um mercado muitíssimo especulativo, pouco baseado na economia real e mais nas expectativas dos seus "jogadores". O mercado das criptomoedas é mil vezes pior. Podem perder-se fortunas, ou ganhar é verdade, porque um mega multimilionário resolve dizer que uma moeda "é que está a dar", num tweet, ou porque diz, como piada, que a mesma moeda é um esquema. Todas as moedas virtuais são um esquema, porque se baseiam apenas e só nas nossas expectativas sobre a sua evolução, mais nada. Mas se houver gente suficiente a jogar, o esquema funciona, pelo menos até ao rebentar da bolha, como já vimos muitas vezes.

Mas, como em quase todos os esquemas, quem o joga, não conhece bem as regras e, sobretudo, arrisca muito mais do que pode perder de forma incólume. Muitas notícias publicitam ganhos milionários de um dia para o outro, normalmente de pessoas que só têm a ganhar ainda mais com a publicação dessas notícias. Vi títulos em capas de publicações sérias falarem de valorizações de mercado que não correspondem a nada. Milhões e milhões em moedas que nunca poderão ser convertidas em bens ou serviços, mas que confortam os seus possuidores. Fala-se pouco dos muitos que lá deixam ordenados na esperança de um euro milhões que não chega.

Fala-se pouco da insegurança de muitas carteiras virtuais, supostamente à prova de tudo, que já fizeram desaparecer milhões em euros e dólares da superfície da Terra.

A primeira regra deveria ser sempre que nunca deveríamos arriscar um euro que fosse num mercado tão especulativo como este. A primeira reflexão passa pela moralidade de um mercado que nada tem que ver com a economia real, com laranjas e serviços de canalização. E já agora não esquecer que o primeiro engodo para muitos foi sempre a ideia de que os estados não conseguem controlar estas moedas. Tem servido para compra e venda de muitos bens ilegais e ninguém duvida que também para muito branqueamento de capitais.

Parece interessante para alguns a ideia de que o Estado não pode controlar as nossas contas, não contribuir para o SNS ou para a escolaridade obrigatória e ao mesmo tempo usufruir dos serviços do Estado pagos por todos os outros. Mas os estados já reagiram, a ideia de uma ciber moeda segura e garantida por uma espécie de banco central privado já praticamente desapareceu.

A tecnologia usada pelas ciber moedas está mais vocacionada para o controlo efetivo das transações, até lá chegarmos de uma forma banal para esvaziar os bolsos de uma classe média sonhadora. Agora é a Google a começar a controlar a publicitação como se se tratasse de algo perigoso, porque é perigoso, ou obsceno, e talvez seja.