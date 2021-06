À espera de Cannes

Vai mesmo acontecer… Depois de (mais de) um ano de espera, o maior festival de cinema do mundo vai realizar-se entre 6 e 17 de julho. Adiamentos, atrasos, um novo calendário… Feitas as contas, a 74ª edição de Cannes está em marcha e já tem programa.

Das muitas dezenas de títulos anunciados — incluindo selecção oficial, Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica —, o mínimo que se pode dizer é que o festival da Côte d’Azur não deixa os seus créditos por mãos alheias, propondo uma sedutora variedade de títulos, autores e tendências.

Para nos ficarmos pelo sector nuclear do festival, isto é, os filmes que concorrem para a Palma de Ouro, aí encontramos, por exemplo, autores que já venceram edições anteriores — é o caso do italiano Nanni Moretti (“Tre Piani”: trailer aqui em baixo), do francês Jacques Audiard (“Les Olympiades”) e do tailandês Apichatpong Weerasethakul (“Memoria”). E na lista estão também personalidades como o americano Sean Penn (“Flag Day”), o francês François Ozon (“Tout C’Est Bien Passé”) ou o iraniano Asghar Farhadi (“Un Héros”).

Resta saber como vão ser enfrentados os inevitáveis constrangimentos decorrentes da pandemia. Por um lado, será preciso gerir os movimentos e ajuntamentos dos milhares de visitantes do festival (só no sector jornalístico costumam ser quatro mil pessoas); por outro lado, os responsáveis pelo certame têm mantido um discurso pela positiva, garantindo que estão atentos a todas as questões práticas que será preciso resolver de modo necessariamente diferente de uma qualquer edição “normal”.

Uma coisa é certa: a realização de Cannes possui um valor simbólico a que todos, cinéfilos ou não, seremos sensíveis. Desde logo, porque a concretização de tão gigantesco e complexo evento é sinal de que, metodicamente, se estão a superar as barreiras impostas pela pandemia. Depois, porque, assim, se relança a própria Ideia de cinema como qualquer coisa que envolve uma lógica comunitária e uma partilha humana.