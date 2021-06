Sessão de Cinema: “Hamilton”

Mesmo que as nossas vidas possam estar muito longe da agenda do teatro musical nos EUA — incluindo a Broadway, claro —, mesmo assim algo nos chegou do impacto de “Hamilton”. Escrito e interpretado por Lin-Manuel Miranda (nascido em 1980, em Nova Iorque), trata-se de uma espectacular revisitação da personagem de Alexander Hamilton (1755-1804), figura central na fundação da grande nação americana — além de ter servido como secretário do tesouro durante a presidência de George Washington, Hamilton desempenhou um papel central na definição histórica e económica dos EUA.

Pois bem, é esse musical que podemos conhecer agora através do streaming, para mais dirigido por Thomas Kail, o encenador de “Hamilton” na estreia (a primeira representação ocorreu no The Public Theater, a 20 de janeiro de 2015). Mais do que um mero registo, trata-se de uma verdadeira reinvenção visual do musical de Lin-Manuel Miranda.

Estamos perante um fascinante cruzamento de linguagens: da grandiosidade do musical tradicional, e também da sua tradição melódica, até à exploração de surpreendentes variações de hip-hop. O impacto é tanto mais forte quanto Lin-Manuel Miranda concebeu muito mais do que uma biografia: “Hamilton” é, de uma só vez, uma memória histórica e uma parábola mitológica.

As câmaras de Kail conseguem devolver-nos a espantosa energia das canções e da coreografia, sem nunca cederem a efeitos gratuitos. Acima de tudo, trata-se de servir a letra e a música de um acontecimento de palco que, agora, se transfigura em celebração cinematográfica.

