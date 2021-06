Como é que é possível? WF-1000X M4

Acabei, no instante em que escrevo estas primeiras linhas, de ouvir a minha faixa de teste, Andreas Scholl canta Nisi Dominus. É uma complexa mistura de graves e agudos, de sons muito baixos e relativamente altos, dá um bom teste. Estou no meio da redacção da SIC, com o cancelamento de ruído ligado nos WF-1000X M4 que começo neste instante a testar. Não pode haver melhor prenúncio do que esta vontade imediata de escrever.

Estes auriculares confirmam a minha teoria de que, depois dos telefones o nosso próximo acrescento tecnológico, o próximo ciber melhoramento do nosso corpo passa pelos auriculares. Para isso, é necessário que tenham a capacidade de selecionar sozinhos a fonte sonora de que precisamos. Não são os primeiros, mas este último modelo da Sony já permite estar a ouvir música e no instante em que eu abra a boca para iniciar uma conversação, pausa ou silencia a música, abre os microfones para que a conversa possa fluir sem aquele gesto típico de tirar o aparelho de um ouvido.

Também têm, o que já é normal, ligação a dois dos assistentes virtuais sonoros mais usados, o Google que já funciona em português no telemóvel e o Alexa da Amazon. Pena que não possa usar os dois em simultâneo em função da password ou do toque, lá chegaremos. Pena também que não possa estar ligado a dois aparelhos ao mesmo tempo, dois telefones ou o telefone e o computador como os auscultadores WH-1000XM4, talvez melhores, certamente maiores e mais caros. Fenómeno curioso, mas que já me aconteceu também noutros auriculares, até este momento parece que estão cada vez mais leves.

Por falta de hábito pareceram-me pouco confortáveis quando os coloquei. Depois parece que os ouvidos e auriculares se vão adaptando uns aos outros e tornam-se um só. Imagino que ao fim de uma horas se dê o processo inverso mas, por agora, cada vez mais me esqueço da sua presença física e do sítio onde estou. Até aqui deixei-me ir pela emoção, agora tenho que fazer mais umas quantas experiências, ouvir música mais variada, fazer umas chamadas de voz, e por aí fora antes de escrever o resto….Já volto.

Volto agora a escrever para contar a experiência na manhã seguinte, que também faz parte dos meus testes, passear os cães. Desta vez calhou com um bocadinho de chuva, sem problema nenhum, são à prova de salpicos e suor o que é bom para os desportistas assim como a forma como se seguram.

Desligando o cancelamento de ruído e acionando a função de som ambiente, senti-me perfeitamente seguro a andar na rua sem deixar de ouvir os carros à volta. Aliás, em casa posso estar a ouvir música sem perder sequer a noção dos movimentos dos cães a andar um lado para o outro.

Uma experiência gratificante também no WhatsApp, usar o assistente da Google para enviar e receber mensagens apenas com voz e um toque no auricular. Está cada vez melhor, mas ainda não o suficiente para ser usado a ditar textos como este, eu tentei e dá demasiado trabalho fazer todas as correções depois, mas este não é um problema dos auriculares.

Faltava ainda o teste do telefonema, fiz pior, terminei há minutos uma longa chamada, talvez uns 20 minutos via WhatsApp com alguém na Nicarágua, e ninguém se queixou de dificuldade na comunicação. Mesmo assim, claro que li outras críticas e, na experiência de outros, este será um ponto menos forte dos M4, na minha experiência não posso dizer isso.

Se quiser mesmo explorar um ponto negativo diria que, se é verdade que se tornam mais confortáveis com o uso graças ao material tipo esponja, também é verdade que sinto algum alívio quando os retiro. Mas para quem quer a experiência de imersão vale muito a pena, o mais perto que chegamos do teletransporte. Quase tenho que fazer um esforço para me lembrar que estou na redação.

Bateria (segundo o fabricante) para 8 horas, com o cancelamento de ruído ligado, o que é excepcional neste mercado, mais duas cargas na caixa o que soma um dia inteiro se descontarmos o tempo de carga. Cinco minutos com os auriculares na caixa dão para mais uma hora de música.

Preço, 280€ menos o euro da praxe que a malta do marketing gosta de tirar, ao nível dos melhores do mercado, portanto, no seu nível.

Lourenço Medeiros

Note-se que deixei de fora a ideia de voltar a testar o som 360 Reality Audio, que a Sony está a tentar impor no mercado. Não tive oportunidade, e ainda não há muita música disponível.

Fica a nota de que estes auriculares suportam o sistema e ficheiros LDAC sem perdas de compressão, em franco crescimento nas plataformas de streaming de música e com qualidade superior. Ou seja, é também um investimento com futuro, tanto quanto este tipo de tecnologia pode ser.

É verdade, e por uma vez que posso testar uns pretos, são bonitos ainda por cima. Os designers da Sony fizeram um excelente trabalho a transformar a entrada dos microfones numa peça esteticamente agradável. E conseguiram que tudo isto, caixa e auriculares, seja francamente mais pequeno que nos anteriores, o que é ótimo.