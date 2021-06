Sessão de Cinema: “Hitchcock/Truffaut”

Na história da literatura sobre cinema, o livro “Hitchcock/Truffaut” é um daqueles clássicos absolutos em que convergem a memória histórica e a análise crítica, tudo pontuado por uma contagiante paixão cinéfila. A sua primeira edição, lançada em 1966, resultou da gravação de uma série de conversas, em 1962, entre o mestre inglês Alfred Hitchcock (1899-1980) e o seu discípulo francês François Truffaut (1932-1984).

Pois bem, tais registos sonoros ficaram arquivados durante décadas até que, cerca de meio século mais tarde, foram descobertos pelo crítico americano Kent Jones. Ao ouvir as vozes de Hitchcock e Truffaut naquelas conversas que tiveram lugar nos estúdios da Universal Pictures, em Los Angeles, Jones pressentiu que seria possível elaborar um filme que fosse, de uma só vez, a evocação de tão emblemático encontro e uma reflexão alargada sobre a herança do “mestre do suspense”.

Percorrendo a filmografia de Hitchcock, do romanesco de “Difamação“ (1946) aos enigmas de “Vertigo” (1958), passando pelas emoções de “Janela Indiscreta” (1954), o filme possui, assim, a subtileza de um verdadeiro roteiro pedagógico — trata-se, afinal, de descobrir e compreender os temas e linguagens de um dos mestres da história do cinema. Com a particularidade de “Hitchcock/Truffaut” ser enriquecido por depoimentos de outros criadores, incluindo Martin Scorsese, Wes Anderson e David Fincher.

