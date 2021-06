"Foi um erro absoluto ter deixado fazer cá a final da Champions"

José Miguel Júdice partilha da opinião de Angela Merkel. A chanceler alemã lamentou, esta terça-feira, a falta de regras comuns na União Europeia em relação às viagens. Criticou mesmo Portugal por ter deixado entrar turistas britânicos, sabendo do elevado número de casos da variante Delta no Reino Unido.

"Agora, temos uma situação em Portugal que talvez pudéssemos ter evitado. É por isso que temos de trabalhar ainda mais", acrescentou.

Esta terça-feira, na SIC Notícias, Júdice afirmou que o facto da variante Alfa ser dominante no Porto e a Delta em Lisboa pode estar relacionado com a final da Liga dos Campeões que se realizou no dia 29 de maio, no Porto.

O comentador da SIC diz que foi um "erro absoluto" a realização da Champions em Portugal.