“Klute” faz 50 anos

A noção segundo a qual as grandes personagens femininas são, no cinema de Hollywood, um fenómeno de anos recentes é, no mínimo, o resultado de má informação. Assim, por exemplo, na produção dos anos 70, de Candice Bergen a Diane Keaton (para apenas citarmos dois dos nomes mais populares), podemos encontrar uma galeria de notáveis actrizes cujas presenças em filmes fundamentais foram muito mais do que decorativas.

Exemplo maior, a meu ver um talento realmente fora de série, será o de Jane Fonda (n. 1937). Vale a pena lembrar o filme que lhe valeu o seu primeiro Óscar, filme cujo cinquentenário se assinala por estes dias — foi, de facto, a 25 de junho de 1971 que ocorreu a estreia de “Klute”, um “thriller” de rara inteligência dramática assinado por Alan J. Pakula. Foi também, aliás, um momento decisivo na afirmação de Pakula, ele que se estreara na longa metragem dois anos antes, com “The Sterile Cuckoo”, protagonizado por Liza Minnelli.

A personagem de Jane Fonda, uma “call girl” de Nova Iorque, surge como alguém que pode possuir informações preciosas para o esclarecimento do caso de uma pessoa desaparecida, a ser investigado pelo detective John Klute, interpretado por Donald Sutherland… A partir destes elementos, a acção vai evoluindo como um subtil conto moral sobre os bastidores da grande metrópole.

Mais do que um prolongamento da tradição do clássico filme “noir”, “Klute” ilustra, de facto, a energia criativa de um cinema que, desde a década de 60, tinha revelado alguns brilhantes cineastas — por exemplo, para além de Pakula, Robert Mulligan, Sydney Pollack ou John Frankenheimer. Sem esquecer que este é também um objecto que ilustra as invulgares qualidades de toda uma estrutura de produção que estava, de facto, a sofrer grandes transformações artísticas e económicas. Basta lembrar que a direcção de fotografia tem assinatura do genial Gordon Willis que, um ano mais tarde, iria ser responsável pelas imagens de “O Padrinho”.