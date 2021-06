Puro bom gosto, LG Gram

Porta-se muito bem em relação aos reflexos, muito importante num portátil, como sabe qualquer um que tenha que trabalhar em vários locais ou, pior ainda, em movimento.

O ecrã é claro e com grande definição, mas consegue disfarçar os reflexos graças a uma superfície mate. Uma superfície maior mesmo do que se esperaria num portátil, dá nas vistas e é excelente para vídeo.

Teclado português com configuração ligeiramente diferente daquilo a que estou habituado, mas enfim, é uma questão de hábito. Eu prefiro o teclado assim fininho, como estes portáteis normalmente têm. Mas também os prefiro mais silenciosos e embora muitas pessoas até apreciem os som das teclas, num portátil para ser usado em qualquer lado, o silêncio é importante.

A superfície que tocamos é que tem verdadeiramente um toque de qualidade e sobretudo não fica com as nossas mãos marcadas como impressões digitais. Mesmo depois de muito escrever, o teclado e a superfície que o rodeia, mantinha um aspecto imaculado. Facilita a operação o fato de ter leitor de impressão digital, segundo a LG, com segurança de grau militar.

Já não será surpresa para muitos e é uma tendência, mas vem com software para ligar ao nosso telemóvel. Pode fazer e receber chamadas ou até trabalhar as fotos que estão no telefone, sempre com o teclado deste LG Gram. E desta vez funciona mesmo com telefones Android de outras marcas. Há marcas que limitam este tipo de ligação, exigindo que o telefone e o computador sejam da “sua” marca. Percebe-se e faz até mais sentido uma vez que a LG deixou de vender telemóveis com nome próprio, ou mantinha as funcionalidades abertas a outros aparelhos ou desligava estas funções. Tomaram a decisão certa.

A versão que testei, de 17 polegadas com apenas 1,35 Kg, é para quem quer um verdadeiro computador com uma estação de trabalho e apresentável em qualquer sítio. Depois há também os ginastas mais pequenos mas que podem funcionar como portátil ou como tablet. Os chamados 2 em 1. infelizmente para Portugal só vêm os modelos 1 em 1.