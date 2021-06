Sessão de Cinema: “As Coisas da Vida”

É bem verdade que, em França, o cinema dos anos 60, até ao começo da década de 70, foi sobretudo marcado pelos cineastas da “Nouvelle Vague”. E por motivos fáceis de compreender: autores como Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Jacques Rivette distinguiram-se, não apenas pela originalidade das suas visões, mas também pela capacidade de lançar as bases de uma nova modernidade.

Seja como for, é preciso não esquecer que a produção francesa não se esgotava nesses nomes. Cineastas como Claude Sautet (1924-2000) praticaram um cinema mais ligado a modelos clássicos de drama e melodrama, deixando um legado que importa ter em conta. Aí está uma boa oportunidade: “As Coisas da Vida”, realizado por Sautet em 1970, reapareceu nos circuitos do streaming.

O filme ficou célebre por uma invulgar momento de filmagem. Assim, começamos por ver um acidente de automóvel que envolve a personagem de Pierre, dividido entre as “coisas da vida” com a sua amante, Hélène, e a ex-mulher, Catherine — mais do que uma proeza de efeitos especiais, o acidente é encenado de forma muito física, instalando num filme uma vibração emocional que se vai manter até ao desenlace.

Além do mais, “As Coisas da Vida” ilustra de modo exemplar uma das virtudes maiores do trabalho de Sautet: a sua subtileza como director de actores. Nos papéis principais, Michel Piccoli e Romy Schneider (Pierre e Hélène) são admiráveis na representação de uma existência atravessada pela alegria e pelo desencanto, afinal reflectindo uma das questões centrais do cinema de Sautet. A saber: como se estabelecem, ou decompõem, os laços que podem unir um homem e uma mulher.

