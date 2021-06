A herança de Stanley Kubrick

Entre as maravilhas mais ou menos “marginais” que podemos encontrar nas plataformas de streaming, há uma variedade de filmes documentais francamente surpreendente. Em alguns casos, reflectindo o curioso “efeito de espelho” que, em anos recentes, tem enriquecido o documentarismo: uma parte significativa de tais filmes debruça-se sobre o próprio cinema.

Um dos exemplos recentes intitula-se “S de Stanley” (Netflix). Realizado por Alex Infascelli, ganhou o prémio de melhor documentário nos prémios do cinema italiano referentes a 2015. Nele se evoca a figura tutelar de Stanley Kubrick (1928-1999), a partir da mais inesperada das testemunhas: Emilio D’Alessandro, motorista pessoal de Kubrick ao longo de quase três décadas.

É de uma verdadeira herança, não apenas artística, mas também afectiva, que se trata. D’Alessandro acompanhou Kubrick desde “Laranja Mecânica” (1971) até ao seu filme final “De Olhos Bem Fechados” (1999), passando por “Barry Lyndon” (1975), “Shining” (1980) e “Nascido para Matar” (1987). As suas memórias são tanto mais sugestivas quanto, de facto, não se trata de um depoimento cinéfilo, à maneira tradicional. Afinal de contas, D’Alessandro foi mais do que um “transportador” de Kubrick, acabando por com ele construir uma relação tecida de amizade e infinito respeito.

O filme de Infascelli consegue, assim, uma proeza rara. Claro que “S de Stanley” está recheado de peripécias divertidas, desde as encomendas que D’Alessandro devia satisfazer (incluindo a compra de algumas postas de salmão…) até aos problemas de relacionamento com pessoas que trabalharam com Kubrick (por exemplo, Jack Nicholson, em “Shining”). Ao mesmo tempo, através da ironia de tudo isso, vislumbramos a riqueza e complexidade da visão “kubrickiana”. Dito de outro modo: “S de Stanley” é um filme sobre o trabalho, mostrando e demonstrando que arquitectar um filme está de longe de resultar apenas do facto de haver um realizador especializado em gritar: “Acção!”