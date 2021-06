José Miguel Júdice considera que deveria existir alguém no Executivo capaz de criticar com frontalidade as atitudes do Presidente da Assembleia da República.

O comentador SIC argumenta ainda que tanto Ferro Rodrigues como a ministra da Saúde, Graça Freitas, devem dar o exemplo. Critica o facto de terem ido ao Algarve durante restrições de fim de semana.