O efeito dos raios UV no modo de pensar do Presidente

O "banho", o literal e o figurado, faz-lhe falta: aqueles minutinhos em que, de calção, troca umas palavras com os compatriotas que o abordam, são um nutriente essencial para quem assumidamente vive há muitos anos de saber interpretar o sentimento de um povo.

Nas suas idas à praia, o Presidente consegue algo que não obtém por mais telefonemas que faça, por muitos que sejam os jornais (e os opinion makers) que leia: contato direto e espontâneo com o que vai pela cabeça dos portugueses por estes dias; a praia funciona assim como uma espécie de "termómetro social" do que o ar condicionado dos corredores entre São Bento e Belém não deixa medir.

Nas últimas semanas tem sido notória a divergência de Marcelo do discurso oficial do Governo quanto à pandemia.

O Presidente, que começou por ser o mais cauteloso da equação (foi ele que "forçou" o primeiro estado de emergência, que António Costa tentou evitar até à última), tem surpreendido nos últimos tempos pelo otimismo, descontração até, com que encara o futuro da pandemia.

"Comigo não há volta atrás", chegou a afirmar, numa frase com a qual pretendia tão-só dizer que não voltará a decretar estado de emergência, mas que foi entendida como um sinal de confiança desmedida (imprudente?) na evolução da situação sanitária.

Marcelo assume a irritação com uma matriz de risco que considera simplista e desadequada face à aceleração da vacinação e aos números (infinitamente menores, se comparados com há alguns meses) de mortos e internados em cuidados intensivos. E nem mesmo a progressão da variante Delta (que é mais contagiosa, é certo, mas não é mais mortal) o refreia: o discurso alarmista dos governantes desagrada-lhe e ele já não o esconde.

Talvez porque sabe que a generalidade das pessoas já não "compra" esse discurso, está cansada da pandemia, olha para a vacina (ainda há um ano uma miragem!) como um caminho só com um sentido: para a frente.

Por coincidência (ou talvez não), tem vindo esta convicção do Presidente a crescer nas últimas semanas, as tais em que voltou a pisar a areia e a mergulhar no Tejo feito mar.