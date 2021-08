O recém-chegado João Mário tem capacidade para ser o maestro da equipa de Jorge Jesus, considera o comentador da SIC João Rosado. Num comentário à perfomance das águias na Liga dos Campeões, disse que a influência de João Mário no 11 pode vir a ser um problema para Jesus, que não tem um substituto à altura.

A próxima eliminatória do Benfica na Champions será frente ao PSV, um conjunto "de outro calibre", considera João Rosado, que teve uma grande exibição na Taça holandesa.

Relativamente, à chegada de Lionel Messi a Barcelona, o comentador da SIC explicou que o argentino pode ter optado por rumar a Paris, com vista a conseguir realizar uma temporada "mais descansada" que lhe permita chegar ao Mundial do Qatar, no inverno, em plenas condições físicas.