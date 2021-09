Sessão de Cinema: “World Trade Center”

Duas décadas depois dos atentados que destruíram o World Trade Center, no coração de Nova Iorque, há uma imensa lista de filmes que, por assim dizer, organizam a memória cinematográfica das majestosas Torres Gémeas. Na Net, podemos mesmo encontrar um site, denominado 'The World Trade Center in Movies' que se dedica a inventariar os títulos em que as torres estão presentes, desde a sua construção no começo da década de 1970 até ao tempo presente — neste momento, o site apresenta uma lista de 840 filmes.

Entre aqueles que evocam o próprio dia 11 de setembro, “World Trade Center” (2006), de Oliver Stone, será, em termos dramáticos, um dos mais lineares, sem que isso diminua (bem pelo contrário) o seu contundente realismo e o seu impacto emocional — trata-se de seguir a acção de um grupo de elementos da Polícia do Porto de Nova Iorque, liderados pelo sargento John McLoughlin, procurando salvar as pessoas que ficaram presas nos escombros.

Com Nicolas Cage no papel de McLoughlin, as personagens distinguem-se pelas suas singularidades, quer profissionais, quer emocionais, desenhando uma teia humana que Stone investe de particular intensidade dramática. Daí a importância de um talentoso elenco em que todos, mesmo os mais secundários, são importantes, incluindo, entre outros, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal e Michael Shannon.

Entre outras distinções, “World Trade Center” recebeu o prémio Liberdade de Expressão, atribuído, em 2007, pela associação de críticos do EUA, National Board of Review.

