Sessão de Cinema: “Veneno”

Como descrever a herança de Sacha Guitry (1885-1957)? Talvez dizendo que ele é um dos mestres fundadores do cinema francês, capaz de transformar em linguagem cinematográfica uma riquíssima herança em que se cruzam o amor da palavra literária e a paixão pelos artifícios do teatro.

Entre os seus títulos disponíveis em streaming, “Veneno” (título original: “La Poison”), uma produção de 1951, pode ser uma excelente porta de entrada no seu universo. Até porque encontramos aqui esse sábio cruzamento de comédia e drama que empresta ao trabalho de Guitry um poder simbólico que continua vivo no nosso presente.

De forma esquemática, digamos que esta é a saga desconcertante, entre naturalismo e absurdo, de um homem que matou a mulher e que, aparentemente, pode ser ilibado por dizer… a verdade. Caricatura? Não exactamente. Guitry distingue-se por uma exuberância contagiante (teatral nas suas raízes) que envolve também uma requintada percepção das diferenças sociais e dos valores morais que delas decorrem.

Sendo ele também um actor de grande sofisticação, não admira que o trabalho de interpretação seja sempre fundamental nos seus filmes. Neste caso, o destaque obrigatório vai para Michel Simon (1895-1975), assumindo a personagem do herói, ou anti-herói, de uma intriga em que a lei e a ordem se confrontam com as suas próprias ambiguidades. “Veneno” desenvolve-se, enfim, como um espelho dessas ambiguidades e também das contradições, ora trágicas, ora divertidas, das relações humanas.

