Cinema ou realidade virtual?

Em anos recentes, antes da pandemia (2017 e 2019), o Festival de Cinema de Cannes deu a conhecer projectos da chamada realidade virtual — VR, de acordo com a sigla internacional, de raiz anglo-saxónica. Assinavam-nos o mexicano Alejandro González Iñárritu e a americana Laurie Anderson.

Escusado será dizer que a simples organização de tais apresentações pressupunha uma hipótese técnica e artística. A saber: o cinema está cada vez mais envolvido com derivações técnicas que, de uma maneira ou de outra, resultam da globalização industrial e comercial do digital. Mas será que ainda estamos a falar de cinema?

A pergunta mantém-se, quanto mais não seja porque ninguém possui resposta automática, muito menos segura — até porque todos pressentimos que haverá sempre respostas inequivocamente plurais, porventura contraditórias.

Uma coisa é certa: a coabitação das instituições cinematográficas com as atribulações da realidade virtual mantém-se. Agora, é o Festival de Londres — London Film Festival, 7 a 16 de outubro — que anuncia uma secção especial dedicada às “tecnologias imersivas”, incluindo VR, filmes projectados em ecrãs de 360º e realidade aumentada.

A secção, designada LFF Expanded, dará a conhecer 18 projectos de 13 países. Entre os destaques surgem a animação “Laika”, de Asif Kapadia (autor de documentários sobre Ayrton Senna e Amy Winehouse), sobre a cadela que a URSS enviou para o espaço em 1957 [video], e um registo, ainda inacabado, de bailados da Alexander Whitley Dance Company.

Para lá dos resultados mais ou menos interessantes, há uma interrogação que se renova: até que ponto eventos deste género podem superar o circuito específico dos festivais e encontrar um mercado de difusão com alguma estabilidade? Mesmo que a evolução de tudo isto se vá afastando das regras clássicas do consumo do cinema (tudo indica que sim…), essa é uma questão que, mais cedo ou mais tarde, deverá encontrar respostas consistentes.