Sessão de Cinema: “Uma Vida Alemã”

Na galeria dos filmes sobre os crimes nazis e, em particular, as memórias do Holocausto, “Uma Vida Alemã” (2016) ocupa um lugar muito especial. E desde logo porque se trata do resultado do trabalho de quatro pessoas directa ou indirectamente ligadas à investigação histórica — são elas: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer.

Brunhilde Pomsel é a figura central. Tinha 104 anos na altura da rodagem, vindo a falecer em 2017, contava 106 anos. Em termos simples, estamos perante uma entrevista em que ela evoca a sua história pessoal e familiar nos tempos da ascensão dos nazis ao poder e, depois, ao longo da Segunda Guerra Mundial.

Acontece que, entre 1942 e 1945, Brunhilde Pomsel foi secretária de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do regime nazi. Nessa medida, os seus testemunhos são impressionantes, tanto mais que, apesar da limitada informação a que tinha acesso, pressentiu, nos bastidores, a preparação e consumação da Solução Final, visando o aniquilamento do povo judeu.

Este é, por isso, um documentário de fundamental valor histórico. Com a precisão que provém de uma longa reflexão sobre a sua própria experiência pessoal, Brunhilde Pomsel dá-nos a conhecer uma conjuntura em que confluem questões centrais do século XX — “Uma Vida Alemã” é o retrato interior de uma ditadura.

