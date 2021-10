Sessão de Cinema: “Longe do Paraíso”

Está a chegar aos circuitos de streaming o documentário “The Velvet Underground”, de Todd Haynes, um dos títulos maiores que este ano foram vistos em Cannes (extra-competição). Esta é, por isso, uma boa altura para vermos ou revermos “Longe do Paraíso” (título original: “Far from Heaven”), outro admirável exemplo da versatilidade temática e criativa deste realizador americano.

Trata-se, neste caso, de mergulhar na América profunda da década de 1950 para fazer o retrato de uma senhora dos subúrbios de Connecticut. A sua existência vai ser abalada por dois factores que, em tudo e por tudo, colidem com as regras do meio conservador em que vive: por um lado, o marido é presença regular nos bares maioritariamente frequentados por homossexuais; por outro lado, ela começa a estabelecer uma relação com o seu jardineiro, um homem de pele negra…

Encenado à maneira, precisamente, de um melodrama dos anos 50, “Longe do Paraíso” homenageia esse cinema, ao mesmo tempo explicitando aquilo que nos respectivos filmes seria, quando muito, assunto de discreta alusão. Aliás, o próprio Todd Haynes assume que o seu filme se inspira muito directamente nas ambiências melodramáticas de Douglas Sirk (1897-1987), autor, por exemplo, do clássico “Escrito no Vento” (1956).

Julianne Moore tem, aqui, uma das mais extraordinárias composições da sua carreira, à frente de um elenco que inclui os nomes de Dennis Quaid (o marido) e Dennis Haysbert (o jardineiro). “Longe do Paraíso” teve quatro nomeações para os Óscares referentes a 2002, mas não obteve qualquer estatueta dourada; no Festival de Veneza desse ano, Julianne Moore arrebatou o prémio de melhor actriz.