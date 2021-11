Sessão de Cinema: “Amonite”

Eis um filme que não teve a exposição pública que merecia, o que é tanto mais estranho quanto as suas protagonistas são duas actrizes com um belo currículo nos Óscares: Kate Winslet (distinguida em 2009 pela sua performance em “O Leitor”) e Saoirse Ronan (já nomeada quatro vezes).

O título, “Amonite”, tem a ver com moluscos primitivos especialmente valorizados entre os estudiosos de fósseis. Tudo se passa em meados do século XIX: Winslet interpreta Mary Anning, uma paleontóloga que, nas praias da região de Dorset, no sudoeste inglês, se dedica, precisamente, ao estudo e recolha de fósseis; Ronan é Charlotte Murchison, jovem, recentemente casada, que viaja até Dorset para recuperar dos seus problemas de saúde.

É um ambiente marcado pelo clima frio e também pela austeridade dos costumes familiares e sociais. Dito de outro modo: a relação íntima que se desenvolve entre Mary e Charlotte vai ser encarada como um desafio à sua pequena comunidade, sendo, ao mesmo tempo, um processo de mútua e delicada revelação afectiva e emocional.

Francis Lee, o realizador, é um profissional de televisão e cinema com experiência também como actor e encenador teatral. E não há dúvida que o seu “know how” se revela decisivo para as excelentes interpretações de Kate Winslet e Saoirse Ronan: sem cederem a estereótipos femininos ou a modelos morais, elas conseguem, acima de tudo, colocar em cena as singularidades daquela relação, sustentando um filme que talvez possamos designar como exemplo de um novo romantismo, característico do nosso século XXI.

TV Cine