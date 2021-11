O cinema digital não é todo digital

Vale a pena actualizarmos uma curiosa lista de produções cinematográficas, reveladora do conjuntura técnica em que, hoje em dia, existe o cinema. Eis cinco exemplos muito diferentes que podemos encontrar nessa lista:

— “West Side Story”: nova versão do musical clássico, assinada por Steven Spielberg, a chegar às salas de todo o mundo na quadra natalícia.

— “Memoria”: belíssimo filme do tailandês Apichatpong Weerasethakul, com Tilda Swinton, distinguido em Cannes com o Prémio do Júri [trailer].

— “The Velvet Underground”: notável documentário de Todd Haynes, disponível em streaming, sobre a banda de Lou Reed e John Cale.

— “007, Sem Tempo para Morrer”: quinto e último título da saga de James Bond interpretado por Daniel Craig.

— “Spencer”: invulgar e fascinante retrato íntimo da Princesa Diana, com Kristen Stewart, assinado pelo chileno Pablo Larraín.

Que liga, então, estes filmes? Pois bem, todos usaram película (normalmente de 35mm) no registo das respectivas imagens — quem dá conta de tal situação é a empresa fabricante dessa película, isto é, a Kodak.

Não se trata, entenda-se, de sugerir que os formatos digitais são irrelevantes. Primeiro, porque a respectiva evolução ao longo da última década é fulgurante, tendo aberto inusitadas possibilidades de trabalho. Depois, porque todo o cinema contemporâneo existe, em última instância, em formatos digitais, já que a esmagadora maioria das salas de todo o mundo passou por um acelerado processo de “digitalização”.

O que importa sublinhar é que, ao contrário do que alguns puderam pensar, a indústria e os criadores não passaram a viver perante uma dicotomia radical que os obrigasse a escolher a película contra o digital… ou o digital contra a película… Nada disso. Superado tal esquematismo, pode dizer-se que passou a existir uma situação de crescentes potencialidades: película e digital são “apenas” duas vias possíveis que, não poucas vezes, se complementam (na fabricação de um mesmo filme).

Talvez seja essa, afinal, uma lição exemplar de alguns momentos de ruptura no interior da história do cinema — sendo inevitável recordar as convulsões industriais, comerciais e artísticas da vulgarização do som a partir de finais da década de 1920. Assim, as novidades técnicas não funcionam necessariamente como um apagamento de tudo o que as precedeu, antes permitem gerar novas matrizes de trabalho, porventura mais complexas, sempre mais ricas e diversificadas.