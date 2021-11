Impressão digital: Apócrifos, Mentiras e Falácias...

A verdade e a mentira entram num ringue de boxe. Se uma traz para o combate os factos, a outra aposta nas falácias, nos apócrifos ou nas teorias de conspiração. A assistir a tudo isto, um público que se divide, no apoio a cada uma, sem margem para diálogo ou qualquer tipo de entendimento. Não existe um árbitro neste duelo. Cada um, na assistência, é juiz da fação que defende.

A mentira é rápida, consegue mover-se com enorme agilidade. Usa truques que levantam dúvidas à verdade. "Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo", ouve-se entre os que apoiam a mentira. Entre o enorme ruído instalado, grita-se o nome de "Fernando Pessoa". Dizem que é dele esta linha de pensamento.

A verdade pede tempo. E numa tentativa de conquistar silêncio, diz que a frase tem quase 20 anos, não é de Fernando Pessoa, mas sim do brasileiro Nemo Nox.

De volta ao ringue, a verdade responde com um golpe. Usa uma frase de Leo Tolstoi. "Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência". É preciso cumprir algumas regras neste duelo. Quem parte para a difamação ou injúria pode ser penalizado. Perante isto, a mentira entra ao ataque. E ergue a voz para citar Voltaire: "Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito a dizê-lo″.

Ofendida, a verdade volta a pedir tempo. Cansada de uma luta que considera desigual, responde que essa mesma frase não pertence ao iluminista francês do Século XVIII. É sim da autoria de Evelyne Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire.

Entre o público, os que atacam a verdade, procura-se a frase e o autor da frase. É verdade que é mentira, ainda que a verdade da mentira possa ser ignorada. Talvez a mentira, a dissimulação, ou falácia sejam bem mais atraentes do que o tédio da verdade. Ainda assim, por muito bafienta e monótona que seja, é a verdade.

E é esta uma luta que parece não ter fim. Quanto a vencedores, não existe um consenso. Mas uma coisa parece certa: há espaço para quase tudo.

Ainda há semana, no início de novembro, centenas de pessoas, alimentadas pela demagogia do movimento QAnon, nos Estados Unidos da América, reuniram-se em Dallas, junto ao local onde o Presidente norte-americano, Jonh F. Kennedy, foi assassinado. Foi-lhes dito que, nesse dia, a uma terminada hora, o filho do ex-presidente, John F. Kennedy Jr., que morreu há mais de duas décadas, iria aparecer, para anunciar o regresso de Donald Trump à Presidência. O Ex-Presidente dos EUA seria, depois, um rei dos reis.

E foram algumas centenas, se não mesmo alguns milhares. Ficaram a ver, apenas isso, a ver os carros a passar. De Kennedy nada. De Trump muito menos. Tiveram as redes sociais um papel determinante na disseminação destas mensagens, deste devaneio.

Entre apócrifos, falácias ou teorias de conspiração, há muito por aí a circular. Os últimos anos, com o advento das redes sociais, o espaço de manobra para quem dissemina desinformação aumentou de forma substancial. Há 20 anos um cibernauta limitava-se a espreitar pela janela digital. Com o Facebook e Youtube, entre outros, cada um pode ser um protagonista, com uma identidade digital, com os meios para determinados fins.

Têm sido as fake news, ou notícias falsas, a dominar parte deste espaço do diálogo. E aqui, uma breve nota: um conteúdo embrulhado de notícia que não tem por base a verdade não pode, de forma alguma, tornar-se numa "notícia falsa". Simplesmente, porque a notícia implica, per si, um princípio de verdade. São mentiras, mesmo que se apresentem vestidas de verdade. E não é demais sublinhar que há sempre um rosto, uma voz, um protagonista, que do outro lado tem a intenção clara de disseminar estes conteúdos. Não se trata de um equívoco, ou de um erro. Existe um propósito claro: a mentira, ou desinformação.

Se por um lado, nunca houve tanta informação disponível, por outro, nunca houve tanta desinformação. Acaba por tornar-se a verdade, de quando em vez, num elemento secundário nesta narrativa.

Em certos momentos, para alguns, o essencial é ir ao encontro de bolhas com as quais alguns se identificam, valorizando o que se acha, o que se sente, ou o que se pensa. Rejeita-se a verdade e procura-se um espelho côncavo e distorcido que permita refletir um estado de alma.

O diálogo será sempre determinante. E isso é ponte assente, é inquestionável. Ainda assim, dentro ou fora do mundo digital, a mentira não pode nem deve ser valorizada, muito menos quem a constrói ou quem lhe dá voz. Alguns, no terreno da irracionalidade. E não são as redes sociais as responsáveis. São elas, produto de quem as faz e de quem as alimenta. Quanto ao resto, é estar atento e, devidamente, informado, disposto a questionar e a aceitar que a ciência, a vida e a sociedade evoluem.

Mais quer tudo, lutar pela verdade que existe e não pela verdade que gostaríamos que existisse.