Stephen Sondheim, sempre

A notícia da morte de Stephen Sondheim — no dia 26 de novembro, na sua casa, em Roxbury, Connecticut, contava 91 anos — obriga-nos a um gesto de profundo respeito e admiração: o seu génio criativo ajudou a definir uma nova era do musical, primeiro nos palcos, depois nos ecrãs de cinema.

Bastaria, aliás, a sua contribuição para “West Side Story” — escreveu os versos para a música de Leonard Bernstein — para lhe conferir um lugar muito especial na história do musical: a estreia ocorreu na Broadway em 1957; a adaptação cinematográfica, assinada por Robert Wise e Jerome Robbins, surgiu em 1961; e há uma nova versão, realizada por Steven Spielberg, que esperou mais de um ano devido à pandemia, tendo estreia marcada para a época natalícia (8 dezembro em Portugal).

Na maior parte dos seus trabalhos, Sondheim assinou letra e música. Para nos ficarmos pelas referências mais óbvias, lembremos que são dele:

— “A Little Night Music”, musical de 1973 inspirado no filme “Sorrisos de uma Noite de Verão” (1955), de Ingmar Bergman, produzido em cinema em 1977, sob a direcção de Harold Prince.

— “Sweeney Todd”, porventura o seu título mais popular, encenado pela primeira vez em 1979, recriado em cinema por Tim Burton, em 2007, com Johnny Depp na personagem do barbeiro assassino.

— “Into the Woods”, que chegou aos palcos em 1986 e vimos em filme de Rob Marshall, lançado em 2014, com Emily Blunt e Meryl Streep.

A sua herança inclui também uma fundamental colaboração nas bandas sonoras de dois filmes dirigidos e protagonizados por Warren Beatty: o épico sobre John Reed e a Revolução Soviética, “Reds” (1981), e a adaptação da banda desenhada “Dick Tracy” (1990). Este último valeu-lhe o seu único Óscar, com “Sooner or Later (I Always Get My Man)”, na categoria de melhor canção, interpretada por Madonna — eis a sua performance na cerimónia dos Óscares realizada a 25 de março de 1991.