Sessão de Cinema: “O Nosso Amor de Ontem”

Reunindo Barbra Streisand e Robert Redford sob a direcção de Sydney Pollack, este é um dos grandes melodramas da produção de Hollywood ao longo da década de 70.

O título português não será muito feliz. Até porque, convém lembrar esse título, “O Nosso Amor de Ontem”, nada tem que ver com o original: “The Way We Were”, ou seja, recordando a maneira “como éramos” ou “como vivemos”…

De qualquer modo, o essencial é que estamos perante um dos grandes melodramas produzidos em Hollywood ao longo da década de 70 — e não será exagero referir que muitos espectadores o recordarão, justamente, através da canção “The Way We Were”, interpretada por Barbra Streisand.

Estava-se em 1973. O par central é interpretado por Barbra Streisand e Robert Redford, ambos num momento alto das respectivas carreiras e também da sua popularidade junto de plateias de todo o mundo. Ela, para lá do facto de ser um dos ícones da música popular americana, tinha já ganho um Óscar com Funny Girl (1968), de William Wyler; ele participara em filmes tão emblemáticos como “A Flor à Beira do Pântano” (1966) e “As Brancas Montanhas da Morte” (1972), ambos dirigidos pelo seu amigo Sydney Pollack (1934-2008).

Pois bem, “O Nosso Amor de Ontem” é mais uma realização de Pollack, colocando em cena um par amoroso, com uma experiência universitária comum, num país em que se começavam a sentir os sinais das perseguições “maccartistas” do começo dos anos 50…

Mais do que um retrato político, este é um filme que evoca algumas convulsões políticas dos EUA, mas através da intimidade das personagens — e escusado será dizer que a subtileza com que é exposta essa intimidade depende (e muito!) da excelência do par de protagonistas.

Curiosamente, os dois Óscares que o filme ganhou (entre seis nomeações, incluindo mais uma para Barbra Streisand) têm que ver com música: melhor banda sonora e melhor canção (a já citada “The Way We Were”). Historicamente, “The Way We Were” ficou como um momento fundamental de afirmação de uma geração pós-clássica de que Pollack foi, precisamente, um dos símbolos mais talentosos e exemplares.

Filim