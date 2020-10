“Parece que a Assembleia vive numa bolha. Só interessa tática, esquecendo as dificuldades dos portugueses”

O Parlamento começou esta terça-feira a debater o Orçamento do Estado para 2021. Para Bernardo Ferrão, é claro que a relação entre o Bloco de Esquerda e o PS está ferida, mas avisa que “isto na política dá muitas voltas” e que até as coligações negativas podem regressar.

José Gomes Ferreira afirma que neste debate “falou-se muito de política partidária e pouco do essencial”, criticando o facto de terem ficado por responder questões essenciais como a eventualidade do Novo Banco precisar mais do que os 470 milhões de euros previstos no Orçamento.

Uma critica partilhada por Bernardo Ferrão, que considera que a Assembleia da República “vive numa bolha” onde só interessa a tática política e onde são esquecidas as dificuldades que muitos portugueses passam.

Sobre a posição do Bloco de Esquerda, José Gomes Ferreira explica que por mais que o Governo quisesse dar benesses ao BE, o partido ia sempre rejeitá-las pois não quer “ficar colocado ao tempo de vacas magras que aí vem”.

