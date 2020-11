"Se estivermos a distribuir dinheiro com um cheque passado sobre o futuro, vamos cair no precipício" 

Numa entrevista ao Polígrago SIC, o ministro de Economia Siza Vieira admitiu que prevê uma retoma económica para o terceiro trimestre do próximo ano, uma perspetiva "mais realista" do que a que está no Orçamento do Estado para 2021, segundo considera José Gomes Ferreira.

Numa análise à entrevista do ministro, falou sobre os avisos de Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, ao Governo. Siza Vieira considerou as declarações de Centeno como "uma opinião", o que, na perspetiva de José Gomes Ferreira, é o mesmo que dizer que as palavras "da quarta figura da hierarquia do Estado são só mais uma opinião, como se fosse a opinião de alguém que está num café".

Em resposta às declarações da dirigente da CGTP, Isabel Camarinha, que exige mais distribuição de rendimento, José Gomes Ferreira responde:

"Isto é uma teoria que, se fosse assim, o homem teria descoberto a fonte inesgotável de rendimento e a humanidade nunca mais precisaria de trabalho", afirma.

Alertou ainda que, se o Governo distribuir rendimentos sem olhar para a dívida, só vai agravar o problema, fazendo referência à governação de José Sócrates entre 2007 e 2009.

"Se estivermos a distribuir dinheiro com um cheque passado sobre o futuro, o futuro é na próxima curva e vamos esbarrar e cair no precipício", considera.

Sobre a atual situação da restauração e do turismo, José Gomes Ferreira sublinha que são setores que estão a passar enormes dificuldades e que é necessário compensar alguma coisa.