Congresso do PCP. "Alterar a lei é um absurdo total. É criar um precedente completamente errado"

Ricardo Costa considera que o PCP não deveria realizar o congresso do próximo fim de semana nos moldes em que está idealizado, mas defende que mudar a lei para impedir o evento seria um "absurdo".

Sobre o projeto de lei do Chega para tentar impedir o congresso, afirma que "não faz qualquer sentido". "Alterar a lei é um absurdo total."

"Alterar a lei é criar um precedente completamente errado, desproporcionado e provavelmente inconstitucional."

No Jornal das 7, na SIC Notícias, Ricardo Costa destaca a "dificuldade" de alguns partidos e órgãos de soberania em lidar com a pandemia e lembra os eventos e reações desde o 25 de Abril na Assembleia da República, com a resposta do presidente Ferro Rodrigues, passando ainda pelo 1.º de Maio com a CGTP que "quis mostrar que era possível fazer" ou mesmo o Avante.

"Sentem-se atacados politicamente, quando não é isso que está em causa", diz, defendendo que os partidos e órgãos de soberania devem dar o exemplo e nem sempre o têm feito.

Ricardo Costa diz que o "o PCP não está a pensar bem" e que "não faz sentido" a realização do congresso. Defende que devia ser adiado ou realizado de outra forma, por exemplo, online.