O ensaísta, filósofo, professor, e um dos pensadores mais proeminentes nas últimas décadas morreu esta terça-feira, em Lisboa, aos 97 anos.

Eduardo Lourenço era também um dos Conselheiros de Estado do Presidente da República e morreu num dia simbólico para o país.

Reinaldo Serrano, jornalista da SIC, considera que "o grande legado de Eduardo Lourenço (...) é obrigar as pessoas à reflexão contínua", acrescentando que "com as suas reflexões obrigava de facto a refletir".

"Pensamento de Eduardo Lourenço não pode e não deve resumir-se aos grandes ensaios sobre Antero de Quental, Miguel Torga, sobre Camões e também Pessoa."

O jornalista da SIC recorda um dos maiores pensadores da cultura como alguém "que continuará a ser atual para esta geração e para as gerações futuras", que "não é propriamente hermético na sua linguagem, mas é um académico, um intelectual" e que "descobriu cedo a sua vocação para a literatura".

O primeiro-ministro anunciou que quarta-feira, 2 de dezembro, será dia de luto nacional pela morte de Eduardo Lourenço.