Primeira tranche da União Europeia: "Grande parte do dinheiro já foi gasto"

Portugal recebeu esta terça-feira a primeira tranche do programa SURE, um mecanismo da União Europeia (UE) para financiar medidas de apoio às empresas e ao trabalho. De acordo com José Gomes Ferreira, grande parte do dinheiro já foi gasto com o lay-off e com apoios às famílias.

Há uma segunda parte, lembra, que tem a ver com as estruturas empresariais que ficaram destruídas e essa bolsa será maior.

"A segunda bola estende-se no tempo e tem o nome de Plano de Recuperação Europeia. Tem os tais 15 mil milhões de euros em que Portugal se candidatou com 13,5 mil milhões a fundo perdido", explicou.

Há ainda o Fundo de Recuperação, que tem um espelho em Portugal que é o Programa de Resiliência, que está em risco devido à Hungria e à Polónia, que não querem que este dinheiro seja disponibilizado para todos os países.

Haverá ainda um Quadro Comunitário, afirma José Gomes Ferreira, que libertará dinheiro para o segundo semestre do ano que vem.