Ai, Benfica. O que andas a fazer?

Jorge Jesus, desde que foi contratado pelo Benfica, indicou Lucas Veríssimo para contratação.

Estaria tudo bem, presumo, se o Benfica tem ultrapassado o PAOK e entrado na fase de grupos da Champions.

Jorge Jesus ainda estava a tactear e não conseguiu que o Benfica fizesse um jogo prático.

Não era preciso mais nada. O treinador do Benfica, talvez com excesso de confiança, decorrente do facto de conseguir introduzir nas suas equipas conceitos que se revelavam instantâneos em assimilação, foi para Salónica ensaiar o seu modelo de jogo, exigindo aos jogadores que lessem o manual de instruções e o aplicassem convenientemente, com dinâmica e saber, e foi eliminado.

Logo aqui se perceberam e perderam duas coisas: Jorge Jesus ‘não leu’ a importância da eliminatória e o presidente Vieira e a SAD do Benfica atrasaram-se na definição do plantel, considerando a ambição de construir uma grande equipa, absolutamente contrastante (em valor) com as equipas do campeonato interno e mais próxima da capacidade competitiva das melhores equipas europeias.

Aqui começou o choque entre duas realidades: o desejo de Jorge Jesus ter a equipa que sempre desejou — o tal Ferrari, devidamente equipado e sem um risco na pintura; os condicionalismos impostos pela SAD e particularmente por Domingos Soares Oliveira, que acendeu a luz vermelha para dar a entender que, a partir de agora, talvez fosse importante desistir do projecto-Ferrari para apostar num projecto-Mercedes ou similar, talvez mais modesto em… cavalagem.

Domingos Soares Oliveira sempre foi, por inerência, muito prudente nos sonhos e nas contas — no desejo de se atirar o Benfica para o infinito e para fora de pé. E, por isso, também pelo desejo de Vieira em segurá-lo na SAD e na estrutura como ideólogo tecnocrático do projecto de Vieira, o presidente dos ‘encarnados’ teve de dizer a Jorge Jesus que tivesse calma e mais algum recato, porque as exigências do controlo financeiro da UEFA não davam para manter o Benfica de braço dado com a Alice no País das Maravilhas.

E começaram o jogo de sombras e de espelhos, as dissimulações e até uma dose considerável de hipocrisia(s).

Como é que se justifica, mesmo num quadro de pandemia, que um jogador tão bem referenciado pelo treinador, contratado para fazer um upgrade no futebol, não tenha sido imediatamente contratado, quando já estava a ser preparada a venda de Rúben Dias?

A resposta é só uma e dá-se através da formulação de uma pergunta: Jorge Mendes não terá imposto que no negócio da venda de Rúben Dias a contrapartida fosse Otamendi, com vantagens em termos do encaixes de maiores e melhores comissões?!…

Não vem Lucas Veríssimo, vem Otamendi — e o problema fica resolvido.

O problema é que Otamendi chegou e meteu água por todos os canais da defesa, como se estivesse em Veneza e Jorge Jesus encheu-se de razão. Eu não disse que era para contratar Lucas Veríssimo?!…

Vieira, Rui Costa, a SAD e o scouting do Benfica tentaram emendar a mão, contratando (por empréstimo) Todibo. Era um excedentário do Barcelona. Boas referências, margem de progressão, mais rápido do que todos os outros - e ‘temos’ o problema resolvido.

Todibo chega, lesiona-se e Jorge Jesus não conta com ele — na verdade, nunca admitiu contar com ele. Deu-lhe jeito a lesão.

E, portanto, o ‘boneco’ Lucas Veríssimo mantinha-se na caixa e Vieira teve de se ‘empenhar’ na operação de contratação. Mesmo assim, com poucos argumentos: 6,5 M€ para pagar a médio-prazo, a dar um sinal de resistência.

Que coisa feia, a colocar em evidência o choque entre dois ‘amigos’ e duas perspectivas, com Domingos Soares Oliveira a fazer de ‘árbitro’. A contratação de Lucas Veríssimo só se poderia realizar com Vieira a dar ‘ok’ a Jesus e simultaneamente a Domingos Soares Oliveira, a quem havia assumido a garantia de que não havia de facto lugar para sonhos e riscos, sobretudo num quadro de indefinição imposto pela pandemia.

Conclusão: a defesa parece uma manta de retalhos, o Benfica não percebeu que o problema também estava no meio-campo (um meio-campo que não sabe defender… desprotege a defesa) e com as dúvidas que Jesus sempre colocou na mais-valia que Waldschmidt poderia constituir, a equipa no seu todo, entre Agosto e Novembro, sempre pareceu um queijo suíço (não é piada para Seferovic): uma equipa cheia de buracos, transversalmente.

São várias pessoas a pensar mal o futebol do Benfica, porque há uma corda a ser puxada pelas duas extremidades. E, quando as coisas são assim, qual é o resultado? A sensação de uma brincadeira (de mau gosto) e de um adiamento daquilo que deveria ser um Benfica a jogar, anunciadamente, o triplo. O Benfica está pelo terço, mais próximo da Nossa Senhora de Fátima do que propriamente de Jesus e de um futebol majestático. Há coisas que os porta-aviões (não) fazem que se assemelham a manobras de barco a remos. Um remo para aqui um remo para acolá.

Se o Lucas Veríssimo - tratado como um 007 - acabar por chegar a Lisboa vai ter uma pressão do arco-da-velha. Mas isso já são contas de outro rosário. Tudo porque não houve clareza e vontade de estabelecer consensos nesta matéria. Brincar às casinhas em matérias tão sensíveis dá sempre mau resultado. O jogo do gato e do rato, entre escorregadelas e sensações de vitória, também não produz vitórias garantidas. Ai Benfica, o que andas a fazer nessa montanha-russa?…

NOTA - Os clubes não percebem que, quando estão na posição de compradores, não podem patrocinar greves ou comportamentos menos dignos por parte dos jogadores que têm contrato. Um dia, enquanto vendedores, o feitiço vira-se contra o feiticeiro e serão vítimas do mesmo tipo de manobras.

