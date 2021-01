O FC Porto e o Benfica empataram esta sexta-feira por 1-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Dragão, com ambas as equipas a continuarem a quatro pontos do líder Sporting.

O antigo árbitro internacional Duarte Gomes faz a análise técnica aos lances mais relevantes do encontro:

AS IMAGENS DO JOGO