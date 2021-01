"Alguns do PSD e CDS vão tentar juntar-se ao Chega" nas autárquicas 

Ricardo Costa destacou três resultados que marcaram a noite eleitoral: o "bom resultado" de Marcelo Rebelo de Sousa, o "colapso em conjunto" de Marisa Matias e João Ferreira e, por fim, o "resultado extraordinário" para André Ventura.

No Jornal da Noite, da SIC, Ricardo Costa considerou que o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi reeleito com 60,7% dos votos, foi bom, uma vez que "nos últimos tempos, a tendência de Marcelo era para queda".

"Ter o valor que teve, é um valor muito bom e que só é explicável por ele ser de facto um Presidente muito popular."

Sobre o resultado da esquerda, afirmou que João Ferreira, do PCP, e Marisa Matias, do BE, "colapsaram em conjunto". Ambos os candidatos tiveram menos de 5% dos votos.

Para Ricardo Costa, o Bloco de Esquerda tomou a "decisão erradíssima" ao não apoiar Ana Gomes:

"Sentiu-se obrigado a ir a uma eleição que não tinha obrigação nenhuma de ir para ser humilhado."

Quando ao PCP, considerou que o partido estava "desesperadamente" a tentar inverter um ciclo de maus resultados e a tentar convencer que o "péssimo resultado" de Edgar Silva, há 5 anos, tinha sido um acaso de um candidato pouco conhecido.

"O PCP continua, depois das legislativas, autárquicas e europeias, a somar um mau resultado."

Por fim, falou sobre o "resultado extraordinário" para André Ventura, que conseguiu transformar o 1% nas legislativas em 12%, agora nas presidenciais. Ricardo Costa afirmou que, neste momento, o Chega e André Ventura "ainda são a mesma coisa", ou seja, um partido unipessoal, "que o deixará de ser".

Ricardo Costa disse ainda que, nos próximos meses, deverá haver muita gente no PSD e no CDS, a nível autárquico, que "vai tentar juntar-se ao Chega para conseguirem ser eleitos nas suas próprias terras". Em causa estão as autárquicas que se realizam este ano.