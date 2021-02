Crise no Benfica. “Já chega de atirar poeira para os olhos com argumentos da covid e da arbitragem”

No futebol, o Benfica está em quarto lugar do campeonato a 15 pontos do líder Sporting. Jorge Jesus afirma que não se demite e que a culpa do que está a acontecer no Benfica não é do treinador, do presidente nem dos jogadores.

Para Rui Santos, o Benfica está a passar por uma “crise de humildade ou de falta dela” e uma crise de “verdade ou falta dela”, defendendo que o clube deve olhar para dentro de forma a perceber “o que fez mal nos últimos anos”, sobretudo na gestão de recursos.

O comentador SIC lembra que os “encarnados” foram líderes do campeonato no início da época e deixaram ultrapassar-se em novembro, “antes de qualquer impacto da covid”, pelo que os efeitos pandemia não deveriam ser a justificação para a crise que agora enfrenta.

“Já chega de atirar poeira para os olhos com o argumento da covid e da arbitragem. O Benfica devia reconhecer que as coisas falharam internamente”, critica.

Questionado sobre Jorge Jesus, Rui Santos afirma que o treinador “chegou a Lisboa às apalpadelas” e levou muito tempo a definir quem faria parte do quarteto defensivo e dos titulares do meio campo, apontando ainda que houve um conjunto de jogadores que não foi sequer utilizado.