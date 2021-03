Trump candidato em 2024? “’Trumpismo’ continua a ser dominante no Partido Republicano”

Num encontro de republicanos, Donald Trump deixou no ar a possibilidade de uma nova candidatura à Casa Branca, em 2024, e voltou a insistir na tese de fraude nas eleições de novembro.

Germano Almeida considera que Trump quer continuar como líder de uma corrente que “segue o populismo irresponsável” e defende que o ‘trumpismo’ “continua a ser dominante” no Partido Republicano. O comentador SIC critica ainda a “insistência delirante” sobre as eleições do ano passado.

A ofensiva na Síria

Sobre o bombardeamento pelos EUA de bases das milícias pró-iranianas na Síria, Germando Almeida defende que Joe Biden tem uma agenda “muito diferente” do ex-Presidente norte-americano para o Irão.

“Trump diabolizou o Irão, isolou-o. Biden quer voltar ao acordo nuclear, mas isso não o impede de manter a ameaça do Irão. (…) Há vontade comum de regresso ao acordo nuclear”, afirma, acrescentando que “seja democrata ou republicano, o Presidente terá sempre de colocar interesses dos norte-americanos em primeiro lugar”.

40 dias da presidência de Biden

O comentador da SIC aponta que Joe Biden tem uma agenda polícia e quadro de valores idênticos a Obama, elogiando uma construção de uma “maioria de bom senso capaz de ultrapassar uma divisão profunda”.