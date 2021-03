O arranque "bem-sucedido" de Joe Biden e as duas visões opostas nos EUA 

O comentador da SIC Germano Almeida esteve esta terça-feira, na Edição da Manhã, para fazer uma análise à aprovação do pacote de estímulos financeiro, o arranque da presidência de Joe Biden ou as duas visões opostas no país sobre a pandemia de covid-19.

O Senado dos Estados Unidos da América (EUA) aprovou este sábado um plano de estímulo de 1,9 biliões de dólares (1,59 biliões de euros) para relançar a economia norte-americana, naquela que é a primeira vitória legislativa do Presidente Joe Biden.

O pacote financeiro, o terceiro aprovado nos EUA desde o início da pandemia de covid-19, há um ano, inclui novos pagamentos diretos de 1.400 dólares (1.175 euros) aos contribuintes com rendimentos inferiores a 80.000 dólares (67.150 euros) por ano, mais fundos para os governos locais e estatais, compra de vacinas e reabertura de escolas.