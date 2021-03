"Devia-se ter falado mais da questão das vacinas" no debate com o primeiro-ministro

Bernardo Ferrão, da SIC, considera que no debate desta quarta-feira à tarde com o primeiro-ministro devia-se ter falado mais sobre as vacinas contra a covid-19 e o que se passa na gestão do processo de vacinação.

"No Reino Unido e nos EUA estão a conseguir garantir as doses encomendadas e nós, União Europeia, estamos cada vez mais com notícias de vacinas que não vão chegar no número que estava contratualizado", diz.

No jornal das 7 da SIC Notícias, o diretor-adjunto Bernardo Ferrão diz que este assunto devia ser mais levantado até "pela presidência portuguesa da União Europeia".

"Parece-me que os contratos foram mal feitos desde o início", afirma, referindo-se aos contratos da União Europeia com as farmacêuticas que estão a produzir as vacinas contra a covid-19.

Veja também: