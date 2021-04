A opinião de Ana Gomes: o caso Sócrates

No habitual espaço de comentário, aos domingos, Ana Gomes abordou o caso Sócrates e a Operação Marquês, a pobreza e os apoios sociais, o ponto de situação do SIRESP, vai continuar a funcionar normalmente, a tensão entre a Rússia e as Ucrânia e as relações entre a China e os Estados Unidos.

► A PÁGINA DE ANA GOMES