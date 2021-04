Superliga. "Ganância é de tal forma exorbitante que coloca em perigo o futebol como o conhecemos"

Jorge Baptista, comentador da SIC, considera que o dinheiro está na origem da criação de uma Superliga europeia, que diz estar já num estado "bastante avançado, em andamento".

O comentador da SIC afirma mesmo que a Superliga está a "agitar, por completo, o mundo do futebol e o mundo político".

"A ganância é de tal forma exorbitante que coloca em perigo o futebol como o conhecemos, do povo", afirma.

Jorge Baptista considera que, se avançar, vai criar um "imbróglio jurídico".

Sobre o destepedimento de José Mourinho do Tottenham, diz que, se tiver a ver com a Superliga, trata-se de um "despedimento especial" e plausível. No entanto, considera que se torna numa situação complicada a nível da imagem de treinador, se estiver relacionado com os maus resultados do clube.

A criação de uma Superliga europeia de futebol foi este domingo anunciada por 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália, que pretendem desenvolver uma competição de elite, concorrente da Liga dos Campeões, em oposição à UEFA.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, "uniram-se na qualidade de clubes fundadores" da Superliga.

"A época inaugural (...) iniciar-se-á o mais brevemente possível", informam os subscritores do comunicado, sem precisar qualquer data, adiantando que a nova competição pretende "gerar recursos suplementares para toda a pirâmide do futebol".

Os promotores da Superliga adiantam que a prova será disputada por 20 clubes, pois, aos 15 fundadores -- apesar de terem sido anunciados apenas 12 -, juntar-se-ão mais cinco clubes, qualificados anualmente, com base no desempenho da época anterior.

A época arrancará em agosto, com dois grupos de 10 equipas e os jogos, em casa e fora, serão realizados a meio da semana, mas todos os clubes participantes continuarão a disputar as respetivas ligas nacionais.