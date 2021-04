"Joe Biden assumiu-se um Presidente tranquilo em contraste total com o antecessor" 

Joe Biden completa 100 dias na presidência dos Estados Unidos da América e, como forma de assinalar o marco, o Presidente discursou no Congresso norte-americano, onde pediu urgência na aprovação de uma reforma policial e anunciou um novo plano económico.

Germano Almeida esteve esta quinta-feira, na Edição da Manhã, da SIC Notícias, onde fez uma análise sobre os primeiros 100 dias de Joe Biden na Casa Branca e falou sobre o novo plano económico.

O comentador da SIC considera que o Joe Biden se assumiu um "Presidente tranquilo", "em contraste total com o antecessor".

Sobre o plano apresentado no Congresso, Germano Almeida diz que o Presidente norte-americano quer, deste modo, "levantar os esquecidos e os mais desfavorecidos". Esclarece que é um plano que aposta na questão do apoio "a quem é cuidador, à proteção das crianças e das famílias com menos rendimentos."