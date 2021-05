Júdice diz que há "mal-estar" nas Forças Armadas 

José Miguel Júdice diz que há um mal-estar nas Forças Armadas e defende a reforma que o Governo quer implementar.

No habitual espaço de comentário, na SIC Notícias, o comentador da SIC critica, no entanto, a rapidez no processo.

"Porque é que se fez tão à pressa?", questiona.

O que prevê a reforma das Forças Armadas

A proposta de alteração da estrutura das Forças Armadas prevê o reforço dos poderes do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e a redefinição das competências dos comandos superiores do Exército, Marinha e Força Aérea.

Esta reforma - uma das mais polémicas desde a chamada "Lei dos Coronéis", na década de 1990, que impunha a reforma antecipada a dezenas de oficiais - está a ser contestada por ex-chefes de Estado Maior dos três ramos, 28 dos quais, incluindo Ramalho Eanes, antigo Presidente e ex-chefe do Exército, que assinaram uma carta a criticá-la e a pedir um debate alargado à sociedade civil.

O Governo justifica a medida com o reforço da coordenação das Forças Armadas e com a tendência seguida pela maioria dos membros da NATO.