Acordo nuclear com o Irão. "Há posições claras, por parte da administração americana, que não mudam”

O Presidente norte-americano, Joe Biden, deixou um aviso ao Irão: “O Irão nunca terá uma arma nuclear enquanto eu for Presidente”. Na Edição da Manhã da SIC Notícias, Germano Almeida analisou as declarações de Biden e a atualidade política nos EUA.

Para o comentador, considera as declarações “muito reveladores”, uma vez que mostram que, apesar do “interesse politico de Joe Biden de colocar os EUA no acordo nuclear do Irão depois da saída de Trump, a verdade é que há posições claras, por parte da administração americana, que não mudam”. E essa garantia é muito reveladora

Acordo bipartidário para o American Jobs Plan

Joe Biden consegui também uma vitória no bipartidário para aprovar o American Jobs Plan (plano de trabalho para norte-americanos, em português). Este plano pretende iniciar um conjunto de obras para gerar emprego para a população norte-americana.

Germano Almeida considera ser um “acordo com enorme significado político porque manifesta uma vontade por parte dos Republicanos para caminhar para maiorias de bom senso, pondo fim à paralisação que a maioria trumpista pretende impor a esta presidência democrática”.

Fora do acordo ficou um elemento significativo do grande plano inicial: o apoio a cuidadores e a americanos com deficiência.

Primeira condenação pela invasão ao Capitólio

Também esta semana foi condenada a três anos de prisão com pena suspensa uma mulher de 49 anos que participou na invasão ao Capitólio, a 6 de janeiro.

“Foi a primeira condenação decretada pelo tribunal norte-americano na sequência da inominável invasão do Capitólio”, afirmou Germano Almeida, acrescentando que, “o juiz mostra-se muito perturbado com a desvalorização que alguns congressistas republicanos fizeram ao ataque ao Capitólio”.

Saída de tropas do Afeganistão

Durante esta semana a maior parte das tropas norte-americanas no Afeganistão serão retiradas do plano de operações. São cerca de quatro mil tropas e comandos militares que deverão regressar a casa até ao dia 4 de julho. Ficam 650 militares para assegurar a ponte até 11 de setembro, data oficial da retirada.

“A prioridade política de Biden é de assumir o fim da mais longa guerra americana de sempre. E a saída faz-se no momento em que os talibãs vão ganhando força no terreno. O foco da administração Biden é posicionar a China e a Rússia como as duas grandes ameaças, reduzindo esforços noutros pontos de eventual tensão”, explica o comentador.

